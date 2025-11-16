ইরানে অর্কেস্ট্রা সংগীতে নির্দেশনা দিয়ে ইতিহাস গড়া কে এই নারী?

ইরানে অর্কেস্ট্রা সংগীতে নির্দেশনা দিয়ে ইতিহাস গড়া কে এই নারী?
ইরানের পানিজ ফারিউসেফি যখন ছড়ি হাতে অর্কেস্ট্রা সংগীতের নির্দেশনা দেন তিনি কেবল সঙ্গীত পরিবেশন নয় বরং নারীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষমতায়নের নতুন অধ্যায়ের প্রতীক হয়ে দাঁড়ান। ইরানের প্রথম নারী অর্কেস্ট্রা নির্দেশক ৪২ বছর বয়সী ফারিউসেফি তেহরানের ভাহদাত হলে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন।
ইরানের নারীদের জন্য এখনো সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ। বিশেষ করে নারীদের পুরুষ দর্শকের সামনে গান গাওয়ার অনুমতি নেই। কিন্তু ফারিউসেফির নেতৃত্বে অর্কেস্ট্রা পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছে যা ইরানের নারীদের জন্য এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে।
পানিজ বার্তা সংস্থা এএফপি কে বলেন, যখন আমি মঞ্চে উঠলাম, সব চোখ আমার দিকে। আমি বিশাল দায়িত্ব অনুভব করলাম। কনডাক্টর হিসেবে ফারিউসেফি অস্ট্রিয়ার ফ্রান্স শুবের্ট, ফিনল্যান্ডের জ্যান সিবেলিয়াস এবং সোভিয়েত-আর্মেনিয়ান আরাম খাচাতুরিয়ান এর সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন।
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইরানে নারীদের সামাজিক সীমাবদ্ধতা কিছুটা শিথিল হয়েছে। কনডাক্টরের আগমনে অনেক তরুণী নারী দর্শক অনুপ্রাণিত হয়েছেন। ফারিউসেফি বলেন, তরুণ নারীরা ধৈর্য ধরে স্বপ্নের পেছনে এগোতে হবে। এটি মুক্তির একমাত্র পথ।
দর্শকরা এই ইতিহাসের মুহূর্ত উদযাপন করেছেন। ৫৩ বছর বয়সী সাইদ শুরাবি বলেন, ইরানে নারীদের সবসময় পিছিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের ক্ষমতা প্রকাশে বাধা আছে যদিও তারা পুরুষদের মতোই সক্ষম।
চুলের স্টাইলিস্ট ফারিবা আঘাই বলেন, নারীদের নিজেদের ক্ষমতা নিয়ে আত্মবিশ্বাসী হওয়া উচিত। তারা যেকোনো কিছু করতে পারে।
