রাশিয়া-ইউক্রেন পাল্টাপাল্টি হামলা:তেল শোধনাগারে বিস্ফোরণ, নিহত ৪

রাশিয়া-ইউক্রেন পাল্টাপাল্টি হামলা:তেল শোধনাগারে বিস্ফোরণ, নিহত ৪
রাশিয়ার বিমান ও ড্রোন হামলায় ইউক্রেনে গত ২৪ ঘণ্টায় কমপক্ষে চারজন বেসামরিক নাগরিক নিহত এবং ১৭ জন আহত হয়েছেন। এর আগে শনিবার (১৫ নভেম্বর) ইউক্রেনীয় বাহিনীর হামলায় রাশিয়ার রিয়াজানের তেল শোধনাগারে বিস্ফোরণ ও বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।
রোববার (১৬ নভেম্বর) রাশিয়ার রিয়াজান অঞ্চলের গভর্নর পাভেল মালকভ এবং ইউক্রেনের আঞ্চলিক প্রশাসন ও জেনারেল স্টাফ এসব তথ্য নিশ্চিত করেছে।
ইউক্রেনের বিমানবাহিনী জানিয়েছে, রাশিয়া একটি ইস্কান্দার–এম ক্ষেপণাস্ত্র এবং মোট ১৭৬টি ড্রোন নিক্ষেপ করে। এর মধ্যে ১৩৯টি ড্রোন ভূপাতিত করা গেলেও বাকি ড্রোনগুলো কয়েকটি এলাকায় আঘাত হেনেছে।
ইউক্রেনের সুমি অঞ্চলে ড্রোন হামলায় হওয়া অগ্নিকাণ্ডে এক নারী আহত ,দক্ষিণের খেরসনে রুশ গোলাবর্ষণে দুইজন নিহত ও আটজন আহত হয়েছেন। এছাড়া পূর্বের দোনেৎস্কে এক ব্যক্তি নিহত ও পাঁচজন আহত এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের জাপোরিঝিয়ায় নদীতীরে জেলেদের ওপর হামলায় একজন নিহত হয়েছে। এর পাশাপাশি হামলা হয়েছে, ওডেসায় জ্বালানি স্থাপনায়, মধ্যাঞ্চলীয় দনিপ্রোপেত্রোভস্ক এবং উত্তর-পূর্বের খারকিভে। এসব হামলায় দুইজন আহত ও বাড়িঘর, বিদ্যুৎ নেটওয়ার্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
অন্যদিকে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় দাবি করেছে, ওই রাতেই রুশ বিমান প্রতিরক্ষা বাহিনী ৬৪টি ইউক্রেনীয় ড্রোন ধ্বংস করেছে যার মধ্যে ২৫টি রিয়াজান ওবলাস্টের আকাশে ভূপাতিত করা হয়।
রিয়াজান তেল শোধনাগার রাশিয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানী উৎপাদন কেন্দ্র যা গ্যাসোলিন, ডিজেল, জেট ফুয়েল, তরল গ্যাসসহ নানা ধরনের পেট্রোলিয়াম পণ্য উৎপাদন করে। শোধনাগারটি প্রতিবছর প্রায় ৮ দশমিক ৪ লাখ টন টিএস-ওয়ান এভিয়েশন ফুয়েল তৈরি করে যা রাশিয়ার বিমান বাহিনীতে ব্যবহৃত হয়।
সূত্র : দ্য কিয়েভ ইন্ডিপেন্ডেন্ট/ দ্য গার্ডিয়ান
কেএম