সৌদি আরবে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা, অন্তত ৪০ ভারতীয় ওমরাহযাত্রী নিহত

সৌদি আরবে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা, অন্তত ৪০ ভারতীয় ওমরাহযাত্রী নিহত
সৌদি আরবে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় ৪০ জনেরও বেশি ভারতীয় ওমরাহযাত্রী নিহত হয়েছেন। সোমবার (১৬ নভেম্বর) রাতে একটি ডিজেল ট্যাংকারের সঙ্গে সংঘর্ষের পর ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে এই প্রাণহানি ঘটে।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি জানায়, বাসটি মক্কা থেকে মদিনার দিকে যাচ্ছিল ও সৌদি সময় রাত ১১টার দিকে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। বাসে যাত্রীদের বেশিরভাগই ভারতের তেলেঙ্গানা রাজ্যের বাসিন্দা ছিলেন বলে জানা গেছে।
জেদ্দায় ভারতীয় দূতাবাস এবং রিয়াদে ভারতীয় হাইকমিশন সৌদি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট ওমরাহ অপারেটরদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। দূতাবাস জানিয়েছে, মিশনের কর্মী ও ভারতীয় কমিউনিটির স্বেচ্ছাসেবীরা এরই মধ্যে বিভিন্ন হাসপাতাল ও আশ্রয়কেন্দ্রে গিয়ে কাজ শুরু করেছে।
দুর্ঘটনা মোকাবিলায় তেলেঙ্গানা সচিবালয়ে একটি নিয়ন্ত্রণকক্ষ খোলা হয়েছে, যেখানে নিহত–আহতদের পরিবারকে তথ্য জানানো হচ্ছে। হেল্পলাইনের নম্বর: +৯১ ৭৯৯৭৯ ৫৯৭৫৪, +৯১ ৯৯১২ ১৯৫৪৫।
জেদ্দায় ভারতীয় কনস্যুলেটও দুর্ঘটনার পর জরুরি হেল্পলাইন চালু করেছে। ২৪ ঘণ্টা খোলা এই নিয়ন্ত্রণকক্ষের যোগাযোগ নম্বর— ৮০০২৪৪০০০৩ (টোল ফ্রি)
০১২২৬১৪০৯৩, ০১২৬৬১৪২৭৬, ০৫৫৬১২২৩০১ (হোয়াটসঅ্যাপ)।
ভারতীয় নেতাদের শোক
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দুর্ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, মদিনায় দুর্ঘটনার খবরে আমি অত্যন্ত মর্মাহত। নিহতদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা। তিনি আরও জানান, ভারতীয় কর্মকর্তারা সৌদি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখছেন।
ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এস জয়শঙ্কর বলেন, তিনি এ ঘটনায় ‘হতবাক’ এবং রিয়াদ ও জেদ্দার ভারতীয় মিশনগুলো ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সহায়তায় যতটা সম্ভব সমর্থন দিচ্ছে।
তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী এ. রেভন্ত রেড্ডি দুর্ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করে তাৎক্ষণিক তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সৌদি দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে দ্রুত উদ্ধার ও সহায়তা নিশ্চিত করতে কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন।
হায়দরাবাদ নির্বাচনী এলাকার এমপি আসাদউদ্দিন ওয়াইসি জানান, বাসটিতে মোট ৪২ জন হাজি ছিলেন ও সংঘর্ষের পর বাসটিতে আগুন ধরে যায়। তিনি এএনআইকে জানান, রিয়াদের ভারতীয় দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অব মিশন আবু ম্যাথেন জর্জের সঙ্গে কথা বলেছেন ও দুর্ঘটনা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে। তিনি আহতদের চিকিৎসা ও নিহতদের মরদেহ দ্রুত ভারতে ফিরিয়ে আনতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. জয়শঙ্করের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।
সূত্র: খালিজ টাইমস
এসএএইচ