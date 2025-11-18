চাকরির প্রলোভনে পাচার
ভারতীয় নাগরিকদের ভিসামুক্ত প্রবেশ বন্ধ করলো ইরান
ভারতীয় নাগরিকদের ভিসামুক্ত প্রবেশ বন্ধ করলো ইরান। ভুয়া চাকরির প্রলোভনে মানবপাচার ও মুক্তিপণ আদায়ের ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে তেহরান।
আগামী ২২ নভেম্বর থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। এর ফলে ইরানে প্রবেশ বা ট্রানজিট উভয় ক্ষেত্রেই ভারতীয়দের আগাম ভিসা নিতে হবে।
সোমবার (১৭ নভেশ্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, এ সিদ্ধান্তের লক্ষ্য হলো সংঘবদ্ধ মানবপাচারকারী চক্রের অপকৌশল বন্ধ করা। এসব চক্র ভিসা ছাড়ের সুযোগ কাজে লাগিয়ে অসহায় ও চাকরিপ্রত্যাশী ভারতীয়দের ভুয়া প্রলোভনে ইরানে পাঠাচ্ছিল।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, বহু ভারতীয়কে উচ্চ বেতনের চাকরি, সহজে উপসাগরীয় দেশ কিংবা ইউরোপে যাওয়ার সুযোগ ও ভিসামুক্ত কর্মসংস্থানের আশ্বাস দিয়ে ইরানে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সেখানে পৌঁছে তাঁদের অনেককেই অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবি করেছিল মানবপাচারকারী চক্র।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ভারতীয় নাগরিকদের ভুয়া চাকরির প্রলোভনে ইরানে পাঠানো হচ্ছে— এমন একাধিক ঘটনার দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ইরানে পৌঁছানোর পর তাদের অনেককে অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবি করা হয়েছে।
এর আগে, গত মাসে ভারত সরকার সতর্ক করেছিল যে, কিছু প্রতারক এজেন্ট চাকরির প্রলোভনে ইরানে মানুষ পাঠাচ্ছে। তখন বলা হয়, ভিসামুক্ত প্রবেশ শুধু পর্যটনের উদ্দেশ্যে এবং সেটি কোনোভাবেই কর্মসংস্থানের জন্য প্রযোজ্য নয়।
গত বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে ইরান কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করতে ভারতসহ কয়েকটি দেশের নাগরিকদের জন্য সীমিত সময়ের ভিসামুক্ত প্রবেশের সুযোগ দিয়েছিল। সেই ব্যবস্থায় ভারতীয় সাধারণ পাসপোর্টধারীরা ছয় মাসে একবার সর্বোচ্চ ১৫ দিনের জন্য ইরানে পর্যটনের উদ্দেশ্যে ভিসামুক্তভাবে প্রবেশ করতে পারতেন। তবে মানবপাচারের কারণে অবশেষে সেই সুবিধাই স্থগিত করলো তেহরান।
সূত্র: দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস
