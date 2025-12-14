গাজায় ইসরায়েলি বিমান হামলায় হামাসের শীর্ষ কমান্ডার নিহত

গাজায় ইসরায়েলি বিমান হামলায় হামাসের শীর্ষ কমান্ডার নিহত
গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর বিমান হামলায় হামাসের এক শীর্ষ কমান্ডার নিহত হয়েছেন। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী দাবি করেছে যে, গাজা সিটিতে হামলা চালিয়ে তারা হামাসের সিনিয়র কমান্ডার রায়েদ সাদকে হত্যা করেছে। গাজার স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শনিবারের হামলায় পাঁচজন নিহত এবং কমপক্ষে ২৫ জন আহত হয়েছে।
তবে হামাসের দেওয়া এক বিবৃতিতে রায়েদ সাদের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়নি। হামাস বলছে, গাজা সিটির বাইরে একটি বেসামরিক গাড়িতে হামলা চালানো হয়েছে এবং ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করেছে।
টেলিগ্রামে এক পোস্টে ইসরায়েলি বাহিনী অভিযোগ করেছে, হামাসের ওই কমান্ডার ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছিলেন। রায়েদ সাদকে ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের হামলার অন্যতম স্থপতি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।
ইসরায়েলের দাবি সঠিক হলে অর্থাৎ রায়েদ সাদ নিহত হয়ে থাকলে অক্টোবরে যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকর হওয়ার পর তিনিই ইসরায়েলের হাতে নিহত হওয়া হামাসের সর্বশেষ হাই প্রোফাইল কমান্ডার।
এক ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছেন, সাদকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল। তিনি তাকে হামাসের অস্ত্র উৎপাদনকারী বাহিনীর প্রধান হিসাবে বর্ণনা করেছেন।
হামাসের বিভিন্ন সূত্র তাকে ইজ্জ আল-দিন আল-হাদ্দাদ-এর পরে গ্রুপের সশস্ত্র শাখার সেকেন্ড-ইন-কমান্ড হিসাবেও বর্ণনা করেছে।
বার্তা সংস্থা ওয়াফা জানিয়েছে, গাজা শহরের পশ্চিমে নাবুলসি জংশনে একটি ইসরায়েলি ড্রোন একটি গাড়িতে আঘাত করেছে, যার ফলে হতাহতের ঘটনা ঘটেছে।
তবে মোট কতজন হতহাত হয়েছে সে বিষয়ে পরিস্কার কোনো তথ্য দেওয়া হয়নি এবং হামাসের ওই কমান্ডার এই হামলায় নিহত হয়েছেন কি না সেটাও স্পষ্ট নয়।
গত অক্টোবরে যুদ্ধবিরতি শুরু হওয়ার পর থেকে ইসরায়েল প্রায় প্রতিদিনই গাজায় আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। প্রায় ৮০০ বার যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে কমপক্ষে ৩৮৬ জনকে হত্যা করেছে দখলদার বাহিনী।
টিটিএন