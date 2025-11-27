চীনে ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহত ১১

চীনে ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহত ১১
চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে রেললাইনে পরীক্ষামূলক প্রস্তুতির সময় একটি ট্রেনের ধাক্কায় ১১ জন রেল রক্ষণাবেক্ষণ কর্মী নিহত ও দুইজন আহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) চীনের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম শিনহুয়া এ সংবাদ প্রকাশ করেছে।
প্রতিবেদনের তথ্য মতে, ভূমিকম্পসংক্রান্ত যন্ত্রপাতির পরীক্ষা চালানোর জন্য এ ট্রেনটি ব্যবহৃত হয়েছিল। ট্রেনটি ইউনান প্রদেশের রাজধানী কুনমিংয়ের লুয়োইয়াংঝেন স্টেশনে একটি বাঁকানো রেলপথ অতিক্রম করার সময় হঠাৎ এ দুর্ঘটনা ঘটে এবং নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীদের ওপর উঠে যায়। ঘটনাস্থলেই ১১ জন নিহত হন এবং আহত দুইজনকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয়।
দুর্ঘটনার পরপরই রেল কর্তৃপক্ষ জরুরি প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা সক্রিয় করে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যৌথভাবে উদ্ধার ও চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা করে। তবে এরই মধ্যে ওই স্টেশনের ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করা হয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ উদ্ঘাটনে বিস্তারিত তদন্ত শুরু হয়েছে।
বিশ্বের বৃহত্তম রেল নেটওয়ার্কগুলোর একটি চীনে অবস্থিত। চীনে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেশ কয়েকটি প্রাণঘাতী রেল দুর্ঘটনা ঘটেছে। যদিও গত এক দশকে এসব দুর্ঘটনার হার কমেছে।
এর আগে ২০২২ সালে গুইঝৌ প্রদেশে ভূমিধসের ধ্বংসাবশেষে ধাক্কা লেগে একটি ট্রেন লাইনচ্যুত হয়। ওই ঘটনায় একজন কন্ডাক্টর নিহত ও আটজন আহত হন। ২০২০ সালে হুনান প্রদেশে আরেকটি ট্রেন লাইনচ্যুত হয়ে একজন নিহত ও ১২৭ জন আহত হয়।
চীনের সর্বশেষ বৃহৎ ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটে ২০১১ সালে, যখন ঝেজিয়াং প্রদেশের ওয়েনঝোতে একটি উচ্চগতির ট্রেন স্থির অবস্থায় থাকা আরেকটি লোকোমোটিভ ট্রেনে ধাক্কা মারে। ওই দুর্ঘটনায় ৪০ জন নিহত ও প্রায় ২০০ জন আহত হন। এর আগে ২০০৮ সালে শানডং প্রদেশের জিবো এলাকায় দুই ট্রেনের সংঘর্ষে ৬৬ জনের মৃত্যু হয়।
কেএম