  2. আন্তর্জাতিক

বন্যার মধ্যেই ইন্দোনেশিয়ায় ৬ দশমিক ৩ মাত্রার ভূমিকম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:১০ পিএম, ২৭ নভেম্বর ২০২৫
বন্যার মধ্যেই ইন্দোনেশিয়ায় ৬ দশমিক ৩ মাত্রার ভূমিকম্প
ইন্দোনেশিয়ায় বন্যার মধ্যেই আঘাত হেনেছে ৬ দশমিক ৩ মাত্রার ভূমিকম্প/ ফাইল ছবি: এএফপি

ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপে ৬ দশমিক ৩ মাত্রার একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) স্থানীয় সময় বেলা ১১টা ৫৬ মিনিটে এই ভূমিকম্প আঘাত হানে। তবে এতে সুনামির কোনো সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছে দেশটির আবহাওয়া বিভাগ।

ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স বলছে, এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল আচেহ প্রদেশ। আর এর গভীরতা ছিল মাটির ১০ কিলোমিটার গভীরে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় ‘রিং অফ ফায়ার’ এর কাছে অবস্থিত ইন্দোনেশিয়া। দেশটিতে ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরির অনেকটা সাধারণ ঘটনা।

এদিকে, টানা ভারি বর্ষণে ইন্দোনেশিয়ার উত্তর সুমাত্রা প্রদেশে বন্যা ও ভূমিধসে অন্তত ২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দপ্তর। রাস্তাঘাট ও যোগাযোগব্যবস্থা পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন থাকায় উদ্ধারকাজ মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বলে জানিয়েছে কর্মকর্তারা।

দুর্যোগ প্রশমন সংস্থার মুখপাত্র আবদুল মুহারি জানিয়েছেন, এখনো কমপক্ষে ১০ জন নিখোঁজ রয়েছেন। রয়টার্সের তথ্যমতে, পাহাড়ধসের ধ্বংসাবশেষে সড়ক বন্ধ থাকায় প্রায় ৮ হাজার মানুষকে বিভিন্ন এলাকা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং ত্রাণ ও সরঞ্জাম হেলিকপ্টারে করে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

ইন্দোনেশিয়ার আবহাওয়া সংস্থা জানিয়েছে, বুধবার (২৬ নভেম্বর) একটি বিরল ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় সুমাত্রা দ্বীপ অতিক্রম করেছে। এর ফলে মালাক্কা প্রণালী পর্যন্ত জলোচ্ছ্বাস দেখা দেয় ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যা-ভূমিধসের সৃষ্টি হয়।

সংস্থাটি আরও জানিয়েছে, চলমান চরম আবহাওয়ার কারণে আগামী দুইদিন আচেহ ও রিয়াউসহ সুমাত্রার আরও কয়েকটি প্রদেশে নতুন বন্যার ঝুঁকি রয়েছে।

সূত্র: রয়টার্স

এসএএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।