পশ্চিমবঙ্গ
নতুন বাবরি মসজিদের ভিত্তি স্থাপনের দিন মুর্শিদাবাদে ‘হাই অ্যালার্ট’
পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক হুমায়ুন কবির ঘোষণা দিয়েছিলেন, শনিবার (৬ ডিসেম্বর) বেলডাঙা-২ নম্বর ব্লকের ছেতিয়ানি এলাকায় নতুন বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। এরপরেই তাকে দল থেকে বরখাস্ত করা হয়। সেই খবর শুনে তিনি জোর গলায় ঘোষণা দেছেন, নির্ধারিত দিনেই বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে।
এ নিয়ে শনিবার দিনভার টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে মুর্শিদাবাদ জুড়ে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সেখানে ছুটে যাচ্ছেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষেরা। অনেকেই আবার মাথায় ইট নিয়ে হাজির হচ্ছেন ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জায়গায়। তারা চান, তাদের দেওয়া ইটেই তৈরি হোক নতুন বাবরি মসজিদ।
আয়োজকরা জানান, যেসব ধর্মপ্রাণ মুসলিম এখানে উপস্থিত হবেন তাদের জন্য শাহী বিরিয়ানি রান্না হচ্ছে। প্রায় ৪০ হাজার প্যাকেট বিরিয়ানি তৈরি করা হবে।
মসজিদে শিলান্যাস ঘিরে পুরো বেলডাঙা নিরাপত্তার চাদরে ঘিরে ফেলা হয়েছে। ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক যাতে কোন ধরনের যানজট না থাকে সে কারণে পরিস্থিতি সামাল দিতে নামানো হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অতিরিক্ত পুলিশ কর্মীদের এনে মোতায়েন করা হয়েছে এই জেলায়। এছাড়াও কেন্দ্রীয় বাহিনী টহল দিচ্ছে এলাকাজুড়ে।
