সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ৩ ডিসেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
নেপালে ভোটের হাওয়া/ রাজনীতির সমীকরণ বদলে দিচ্ছে সরকার পতনের কাণ্ডারিরা
নেপালে দুর্নীতি ও সামাজিকমাধ্যম নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে শুরু হওয়া শান্তিপূর্ণ আন্দোলন মুহূর্তেই পরিণত হয়েছিল সহিংসতায়। এর জেরে গত ৯ সেপ্টেম্বর পদত্যাগ করেন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি। আগুনে পোড়ে কাঠমান্ডুর সিংহ দরবার। ১১৭ বছরের পুরোনো ঐতিহাসিক এই ভবনেই ছিল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
হত্যার পর বুলডোজার দিয়ে বালি চাপা: গাজায় নতুন গণকবরের সন্ধান
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষভাগে যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্থার জেমস বেলফোর ইহুদি জাতির জন্য একটি আবাসস্থল প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। এর ধারাবাহিকতায় ফিলিস্তিনে ইহুদিদের আগমন বাড়তে থাকে। ১৯৪৮ সালের ১৪ মে বেন গুরিয়ন ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলে নিজ দেশে পরাধীন হয়ে পড়ে ফিলিস্তিনিরা।
ইন্দোনেশিয়ায় বন্যায় মৃত বেড়ে ৮০০ ছাড়িয়েছে, এখনো নিখোঁজ ৬৫০
ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপজুড়ে ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে আটশ ছাড়িয়েছে বলে বুধবার (৩ ডিসেম্বর) দেশটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা জানিয়েছে।
বন্যায় বিপর্যস্ত শ্রীলঙ্কায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৪৭৪
বন্যায় বিপর্যস্ত শ্রীলঙ্কায় বুধবার(৩ ডিসেম্বর) পর্যন্ত ৪৭৪ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। এখনো নিখোঁজ রয়েছেন ৩৫৬ জন। ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী এ বন্যায় সাড়ে চার লাখ পরিবার বিপদগ্রস্ত হয়েছে।
শ্রীলঙ্কা/ বন্যার পানিতে জেগে উঠেছে মানবতা
শ্রীলঙ্কায় বন্যার পানিতেই যেন জেগে উঠেছে মানবতা। দক্ষিণ এশিয়ার দেশটিতে ঘূর্ণিঝড় দিতওয়ার প্রভাবে সৃষ্ট বন্যা-ভূমিধসে নিহতের সংখ্যা ৪৬০ ছাড়িয়েছে। এখনো নিখোঁজ শতাধিক মানুষ। ধ্বংস হয়ে গেছে ৩০ হাজারের বেশি ঘরবাড়ি। কিন্তু এমন ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যেই আশার আলো দেখাচ্ছে তরুণ প্রজন্মের মানবিকতা।
উত্তর কোরিয়ার কাছে ক্ষমা চাইবে দক্ষিণ কোরিয়া?
সীমান্তে উত্তেজনা সৃষ্টিতে সাবেক প্রেসিডেন্টের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের জন্য উত্তর কোরিয়ার কাছে ক্ষমা চাওয়ার কথা ভাবছে দক্ষিণ কোরিয়া । বিতর্কিত কর্মকাণ্ড ঘটানোর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত বলে মনে করেন দক্ষিণ কোরিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট লি জে মিয়ং।
ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে জাপানের কাছ থেকে যা শিখতে পারে বাংলাদেশ
গত ২১ নভেম্বর সকালে ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে গোটা দেশে যে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে, সপ্তাহ পেরিয়েও তা থেকে বের হতে পারেননি অনেকে। এক সপ্তাহের মধ্যে ছয়বার কম্পন অনুভূত হওয়ায় বলতে গেলে আতঙ্ক ফিরে ফিরে এসেছে। ফলে ভূমিকম্প নিয়ে নানান প্রশ্ন জানতে চাইছে মানুষ।
কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে বহাল থাকলো ৩২ হাজার শিক্ষকের চাকরি
পশ্চিমবঙ্গে কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে বহাল থাকলো ৩২ হাজার শিক্ষকের চাকরি। নিয়োগে অনিয়মের কারণে ২০২৩ সালে কলকাতার হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশে ৩২ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি খারিজ হয়েছিল। কিন্তু এবার হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের রায়ে সেই চাকরি বহাল থাকলো।
দীর্ঘমেয়াদি মুখোমুখি সংঘাতের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে রাশিয়া: ন্যাটো মহাসচিব
ন্যাটোর গোলটেবিল বৈঠকের শুরুতেই কঠোর সতর্কবার্তা দিয়েছেন সংস্থাটির মহাসচিব মার্ক রুটে। তিনি বলেন, দীর্ঘমেয়াদি মুখোমুখি সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে রাশিয়া। সেই সঙ্গে দেশটি ন্যাটোর প্রতিরোধ শক্তিকে বারবার পরীক্ষা করছে। সবমিলিয়ে জোট এখন বাস্তব ও দীর্ঘস্থায়ী হুমকির মুখে।
মধ্যরাতে ট্রাম্পের ১৬০ পোস্ট, সকালে ‘ঝিমালেন’ ক্যাবিনেট মিটিংয়ে
মধ্যরাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় মাত্র পাঁচ ঘণ্টায় ১৬০টিরও বেশি পোস্ট ও রি–পোস্ট করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর পরদিন সকালে ক্যাবিনেট মিটিংয়ে তাকে একাধিকবার ঝিমাতে দেখা গেছে। এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হয়েছে আলোচনার ঝড়।
