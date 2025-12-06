  2. বিনোদন

আফগান ক্রিকেটারকে বিয়ে করছেন অভিনেত্রী

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৪৯ পিএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
আফগান ক্রিকেটারকে বিয়ে করছেন অভিনেত্রী
আফগান ক্রিকেটার আফতাব আলমকে বিয়ে করছেন বলিউডের অভিনেত্রী আরশি খান

বলিউড অভিনেত্রীদের সঙ্গে নানা দেশের ক্রিকেটারদের প্রেম-বিয়ে নতুন কিছু নয়। অনেক অভিনেত্রী ক্রিকেটারকে বিয়েও করেছেন। অনেকে মন দেওয়া-নেওয়া শেষে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছেন প্যাভিলিয়নে। যারা সফল সেই তালিকায় এবার যুক্ত হচ্ছে আরেকটি নাম।

আফগান ক্রিকেটার আফতাব আলমের কাছে মন হারিয়েছেন অভিনেত্রী আরশি খান। তারা বিয়েও করতে যাচ্ছেন বলে ভারতীয় গণমাধ্যমে খবর এসেছে।

সাবেক পাকিস্তানি ক্রিকেটার শহিদ আফ্রিদির সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে বলে দাবি করে আরশি খান তুমুল বিতর্ক সৃষ্টি করেছিলেন ২০১৫ সালে। তিনি নিজেদের সম্পর্কের কথা প্রকাশ করে দাবি করেছিলেন, আফ্রিদির সঙ্গে সম্পর্কে থাকা অবস্থায় অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিলেন তিনি। ক্রিকেট ও শোবিজ অঙ্গনে তুমুল আলোচনার জন্ম দিয়েছিল ঘটনাটি। তবে আফ্রিদি বিষয়টি কখনো স্বীকার করেননি।

আরও পড়ুন
বিমান বিভ্রাটে ১১ ঘণ্টা আটকা আমির খানের সাবেক স্ত্রী
সৌদি আরবে গিয়ে সংসার নিয়ে ঐশ্বরিয়ার স্পষ্ট বার্তা

এবার একাধিক সংবাদমাধ্যম জানাচ্ছে, আফগান ক্রিকেটার আফতাব আলমকে বিয়ে করার প্রস্তুতি নিয়েছেন আরশি খান। বিগ বসের দুই মরসুমে উপস্থিত হয়ে নিজের সৌন্দর্য এবং ব্যক্তিত্ব দিয়ে আলোচনায় থাকা এই অভিনেত্রীর সম্পর্কে নতুন এই গুঞ্জন বেশ চাউর হয়েছে।

ঘনিষ্ঠ সূত্র জানায়, আরশি এবং আফতাব বেশ কিছুদিন ধরে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কে আছেন এবং তারা তাদের সম্পর্ককে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছেন। সবকিছু ঠিক থাকলে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাদের বিয়ে হতে পারে।

আরশি খান প্রায়ই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রভাবশালী ব্যক্তি এহসান মাশির সঙ্গে ভিডিও দিয়ে আলোচনায় ওঠেন। ফলে তাদের সম্পর্ক নিয়েও গুঞ্জন দেখা যায়। তবে আরশি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, তাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তিগত সম্পর্ক নেই। তিনি বলেন, ‘আমরা শুধু বন্ধু এবং কাজের সূত্রে একসঙ্গে যুক্ত হই।’

১৯৮৯ সালে ভোপালে জন্মগ্রহণকারী আরশি এখন ৩৬ বছর বয়সী। তিনি অভিনেত্রী, মডেল এবং ইন্টারনেট পরিচিতি হিসেবে পরিচিত। ‘বিগ বস’ এর একাদশ এবং চতুর্দশ মরসুমে তাকে দেখা গেছে। এছাড়া টেলিভিশনের ‘বিষ’ এবং ‘সাবিত্রী দেবী কলেজ অ্যান্ড হাসপাতাল’সহ কয়েকটি সিরিয়ালে অভিনয় করেছেন। দ্য লাস্ট এমপারর নামে একটি বলিউড সিনেমায়ও অভিনয় করেছেন তিনি।

 

এলআইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।