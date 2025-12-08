‘ওয়ার্নার ব্রাদার্স’
নেটফ্লিক্সকে টপকে অবিশ্বাস্য দাম হাঁকালো প্যারামাউন্ট-স্কাইড্যান্স
স্ট্রিমিং জায়ান্ট নেটফ্লিক্সের সঙ্গে প্যারামাউন্ট-স্কাইড্যান্স জোটের চলমান টানাপড়েন এবার নাটকীয় মোড় নিয়েছে। ওয়ার্নার ব্রাদার্স ডিসকভারি কিনতে ১০৮ দশমিক ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্য পরিশোধে প্রস্তুত প্যারামাউন্ট–স্কাইড্যান্স জোট।
সোমবার (৮ ডিসেম্বর) প্যারামাউন্টের এমন অবিশ্বাস্য দাম ঘোষণায় বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে নেটফ্লিক্সের চুক্তি।
কয়েক সপ্তাহের প্রতিযোগিতার পর গত শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) ৭২ বিলিয়ন ডলারের ইকুইটি ডিলে ওয়ার্নার ব্রদার্সের টিভি, ফিল্ম স্টুডিও ও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম অধিগ্রহণ চুক্তির ঘোষণা দেয় নেটফ্লিক্স।ওই প্রস্তাবে নেটফ্লিক্সের মোট ৮২ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার মূল্য পরিশোধের কথা ছিল।
তবে প্যারামাউন্ট অভিযোগ করেছে, ন্যায়সংগত বিডিং প্রক্রিয়া অনুসরণ করেনি ওয়ার্নার ব্রাদার্স। আগেই নেটফ্লিক্সকে প্রিয় প্রার্থী ধরে নেয়া হয়েছে।
প্যারামাউন্ট দাবি করেছে, তারা সেপ্টেম্বর থেকে একাধিক চুক্তি করতে ওয়ার্নার ব্রাদার্সকে প্রস্তাব দিয়ে আসছে। এবার তারা পুরো কোম্পানি কেনার জন্য প্রতি শেয়ার ৩০ ডলার দেওয়ার কথা জানিয়েছে। অন্যদিকে নগদ ও স্টক মিলিয়ে ওয়ার্নারের প্রত্যেক শেয়ারের মূল্য ২৭ দশমিক ৭৫ মার্কিন ডলার ধরেছিল নেটফ্লিক্স।
ওয়ার্নার ব্রাদার্স অধিগ্রহণে প্যারামাউন্টকে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখা হচ্ছে। কারণ স্কাইড্যান্সের মালিক ডেভিড এলিসনের সঙ্গে রয়েছেন বিশ্বের দ্বিতীয় শীর্ষ ধনী ব্যক্তি ওরাকলের সহ–প্রতিষ্ঠাতা ল্যারি এলিসন। এছাড়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে ল্যারি এলিসনের।
এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রোববার বলেছেন, নেটফ্লিক্স–ওয়ার্নার ব্রাদার্স একীভূত হলে বাজারে আধিপত্য নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হতে পারে।এছাড়া নেটফ্লিক্সের প্রস্তাব নিয়ে এরই মধ্যে সমালোচনা করেছে মার্কিন আইনপ্রণেতারা ও হলিউড ইউনিয়ন।
বেশকিছু দিন ধরে ওয়ার্নার ব্রাদার্সের মালিকানা হস্তান্তর নিয়ে বিনোদন জগতে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিলো। প্রতিষ্ঠানটি কিনতে নিলামে এগিয়ে ছিল কমকাস্ট ও প্যারামাউন্ট স্কাইডান্সের মতো সংস্থা। ‘হ্যারি পটার’, ‘গেম অফ থ্রোন্স’-এর মতো জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানা আছে ওয়ার্নার ব্রাদার্সের হাতে।
সূত্র : দ্য গার্ডিয়ান
