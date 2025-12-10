যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন, ইসরায়েলের ওপর আরও চাপ বাড়ানোর আহ্বান হামাসের

যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন, ইসরায়েলের ওপর আরও চাপ বাড়ানোর আহ্বান হামাসের
হামাস বলছে যে, ইসরায়েল যদি চুক্তি লঙ্ঘন অব্যাহত রাখে তবে যুদ্ধবিরতি এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে না। গাজা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে, গত অক্টোবরে কার্যকর হওয়ার পর থেকে কমপক্ষে ৭৩৮ বার যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করা হয়েছে। খবর আল জাজিরার।
হামাসের কর্মকর্তা হুসাম বাদরান মধ্যস্থতাকারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যে, তারা যেন ইসরায়েলের ওপর চাপ বৃদ্ধি করে তাদের বিদ্যমান প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করে।
তিনি বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত ইসরায়েলি দখলদাররা চুক্তি লঙ্ঘন করবে এবং তাদের প্রতিশ্রুতি এড়িয়ে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত পরবর্তী পর্যায় শুরু হতে পারবে না। মধ্যস্থতাকারীদের প্রথম পর্যায়ের বাস্তবায়ন সম্পন্ন করার জন্য দখলদারদের ওপর চাপ প্রয়োগের কথা বলেছেন তিনি।
গত ১০ অক্টোবর থেকে কার্যকর হওয়া এই যুদ্ধবিরতিতে ইসরায়েলের হাতে আটক ফিলিস্তিনি বন্দিদের সঙ্গে গাজায় আটককৃত বন্দিদের বিনিময় এবং গাজা থেকে ইসরায়েলি বাহিনীর আংশিক প্রত্যাহারের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।
কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ের মধ্যে গাজার ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতায় সম্ভাব্য বিশেষ বাহিনীর মোতায়েন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়গুলো অমীমাংসিত রয়ে গেছে।
এদিকে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলা অব্যাহত থাকায় ফিলিস্তিন এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, যুদ্ধবিরতি শুরু হওয়ার পর থেকে ইসরায়েলি হামলায় কমপক্ষে ৩৭৭ জন নিহত এবং ৯৮৭ জন আহত হয়েছেন।
টিটিএন