  2. আন্তর্জাতিক

গ্রিসের উপকূলে নৌকাডুবি, ১৭ অভিবাসনপ্রত্যাশীর লাশ উদ্ধার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৫৯ পিএম, ০৭ ডিসেম্বর ২০২৫
গ্রিসের উপকূলে নৌকাডুবি, ১৭ অভিবাসনপ্রত্যাশীর লাশ উদ্ধার
ক্রিট দ্বীপের উপকূলে অভিবাসন প্রত্যাশীদের নৌকাডুবি/ ফাইল ছবি: এএফপি

গ্রিসের ক্রিট দ্বীপের উপকূলে অভিবাসন প্রত্যাশীদের একটি নৌকাডুবির ঘটনায় ১৭ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া সংকটাপন্ন অবস্থায় আরও ২ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার (৬ ডিসেম্বর) গ্রীসের কোস্টগার্ড এ তথ্য জানিয়েছে।

কর্তৃপক্ষের তথ্য মতে, একটি তুর্কি মালবাহী জাহাজ নৌকাটি প্রথম লক্ষ্য করে এবং বিষয়টি গ্রিক কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে। ঘটনাস্থলটি ছিল ক্রিট দ্বীপের দক্ষিণ–পশ্চিমে প্রায় ২৬ নটিক্যাল মাইল (৪৮ কিমি) দূরে।

গ্রিসের কোস্টগার্ডের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, উদ্ধার হওয়া দুইজন বেঁচে থাকা ব্যক্তি গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। উদ্ধার হওয়া সব লাশই পুরুষের। নৌকাটি কীভাবে ডুবে গেল তা জানতে তদন্ত প্রয়োজন।

ইউরোপীয় বর্ডার এজেন্সি ফ্রন্টেক্স উদ্ধারকাজে একটি নৌকা, একটি বিমান ও একটি সুপার পিউমা হেলিকপ্টার পাঠিয়েছে।

কোস্টগার্ড জানিয়েছে, বেঁচে থাকা ব্যক্তিরা জানিয়েছেন যে নৌকাটি খারাপ আবহাওয়ার কারণে অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। তাদের কাছে খাবার ও পানি শেষ হয়ে গিয়েছিল।

ক্রিটের ইরাপেত্রা বন্দরনগরের মেয়র মানোলিস ফ্রাঙ্গৌলিস জানিয়েছেন, সকল মৃত ব্যক্তি তরুণ বয়সী। নৌকার দুই পাশ ফাটা থাকায় যাত্রীরা ছোট জায়গায় গাদাগাদি অবস্থায় আটকে ছিলেন।

গ্রিসের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম ইআরটি জানিয়েছে, পানিশূন্যতা বা ডিহাইড্রেশনেই এসব অভিবাসীর মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

গত এক বছরে লিবিয়া থেকে ইউরোপে প্রবেশের চেষ্টা করা অভিবাসীরা নতুন রুট হিসেবে ক্রিট দ্বীপকে বেশি ব্যবহার করছে। জাতিসংঘের উদ্বাস্তু সংস্থা ইউএনএইচসিআর জানায়, চলতি বছর এখন পর্যন্ত ১৬,৭৭০ জনের বেশি আশ্রয়প্রার্থী এ পথে গ্রিসে পৌঁছেছে।

সূত্র : আল-জাজিরা

কেএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।