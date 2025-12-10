প্রায় তিন দশক পর ডেমোক্র্যাট মেয়র পেলো মায়ামি

প্রায় তিন দশক পর ডেমোক্র্যাট মেয়র পেলো মায়ামি
প্রায় ৩০ বছর পর ডেমোক্র্যাট দলের মেয়র পেলো যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামি অঙ্গরাজ্য। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) ডেমোক্র্যাট প্রার্থী আইলিন হিগিন্স প্রায় তিন দশকের মধ্যে তার দলের প্রথম সদস্য হিসেবে মায়ামির মেয়র হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি ফ্লোরিডার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হিস্পানিক-সংখ্যাগরিষ্ঠ শহরে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সমর্থিত এক রিপাবলিকান প্রার্থীকে পরাজিত করেছেন। খবর রয়টার্সের।
জরিপ শেষ হওয়ার এক ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে সিএনএন এবং অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস হিগিন্সকে নির্বাচনে জয়ী হিসেবে ঘোষণা দেয়। কারণ নির্বাচনী ফলাফলে দেখা গেছে যে মায়ামি-ডেড কাউন্টির প্রাক্তন কমিশনার তার রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বী এমিলিও গঞ্জালেজের চেয়ে ১৮ শতাংশ বেশি ভোটে এগিয়ে আছেন।
হিগিন্সের এই জয় গত মাসে নির্বাচনী ঝড়ে ডেমোক্র্যাটদের অর্জিত জয়ের গতিকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে যা ২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসের ওপর ট্রাম্পের একচেটিয়া আধিপত্য বজায় রাখতে রিপাবলিকানদের সম্ভাবনাকে ম্লান করে দিয়েছে।
৬১ বছর বয়সী হিগিন্স তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে পোস্ট করা এক বিবৃতিতে তার জয়কে স্থানীয় পর্যায়ে ‘বছরের পর বছর ধরে চলা বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতির পাতা উল্টে দেওয়ার ফলাফল’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
১৯৯৭ সালের পর হিগিন্স হলেন প্রথম ডেমোক্র্যাট যিনি মায়ামির মেয়র পদে জয়লাভ করেছেন। একই সঙ্গে তিনি ১৯৯০-এর দশকের পর প্রথম নারী প্রার্থী যিনি মায়ামির মেয়র হিসেবে নির্বাচিত হলেন। মঙ্গলবারের এই ফলাফল থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, মায়ামিতে রিপাবলিকানদের শক্তি কমে গেছে।
টিটিএন