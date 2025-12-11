কেন অভিনয় ছেড়ে দিচ্ছেন থ্রি ইডিয়টস ছবির সেই ভাইরাস

কেন অভিনয় ছেড়ে দিচ্ছেন থ্রি ইডিয়টস ছবির সেই ভাইরাস
ক্যারিয়ারজুড়ে বৈচিত্রময় চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকের মন জয় করেছেন তিনি। তার ভিড়ে আমির খানের ‘থ্রি ইডিয়টস’ ছবিতে ডিন বীরু সহস্ত্রাবুদ্ধে চরিত্রটি আজও দর্শকের মনে তাজা। তবে চরিত্রটি ‘ভাইরাস’ নামেই বেশি জনপ্রিয়। শাহরুখ খানের ‘ম্যায় হু না’ ছবিতে প্রিন্সিপাল চরিত্রটিও তাকে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে নিয়ে গেছে। সেই তিনি এবার দিলেন মন খারাপের এক খবর।
দক্ষিণী সুপারস্টার প্রভাসের বহুল প্রতীক্ষিত ছবি ‘দ্য রাজা সাব’ যখন মুক্তির অপেক্ষায় তখন হঠাৎই সোশ্যাল মিডিয়ায় রহস্যময় এক বার্তা দিয়ে চমকে দিলেন বোমান ইরানি।
তার পোস্ট ঘিরে ভক্তদের মাঝে ছড়িয়ে পড়েছে জোর গুঞ্জন, তবে কি তিনি বিদায় জানাচ্ছেন অভিনয় জীবনকে?
সম্প্রতি নিজের সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে বোমান লিখেছেন, ‘মাঝে মাঝে মনে হয় সবকিছুই যেন একই। একই গল্প, একই নাটকীয়তা। সত্যি বলতে, মনে হচ্ছে আমি আমার সীমায় এসে দাঁড়িয়েছি। খুব ক্লান্ত লাগছে। হয়তো সরে যাওয়ার এটাই সঠিক সময়। কোনো ঝামেলা নয়, কোনো নাটক নয়। আমি ঠিক আছি। শুধু একটু বিশ্রাম চাই। এই অনুভূতিটা এখনই এসেছে।’
থ্রি ইডিয়টস ছবির একটি দৃশ্যে
তার এই ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তায় মুহূর্তেই উদ্বেগে ভরে ওঠে ভক্তদের প্রতিক্রিয়া। অনেকে মন্তব্য করেছেন, এ কি তবে সত্যিই পর্দা থেকে বিদায়ের ঘোষণা?
বোমান ইরানি দুই দশকের বেশি সময় ধরে বলিউডকে উপহার দিয়েছেন একের পর এক জনপ্রিয় চরিত্র। ‘থ্রি ইডিয়টস’, ‘মুন্না ভাই এম.বি.বি.এস’, ‘ডন’ ইত্যাদির মতো ব্লকবাস্টার ছবিতে তাকে দেখা গেছে।
অভিনয়ের স্বীকৃতি হিসেবে পেয়েছেন বহু সম্মান। ‘থ্রি ইডিয়টস’-এ অনবদ্য অভিনয়ের জন্য জিতেছিলেন ফিল্মফেয়ার শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব অভিনেতা পুরস্কার।
