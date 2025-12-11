চীনের সঙ্গে উত্তেজনার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র-জাপানের যৌথ সামরিক মহড়া

চীনের সঙ্গে উত্তেজনার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র-জাপানের যৌথ সামরিক মহড়া
চীন ও রাশিয়ার বিমান টহলের কয়েক দিনের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান যৌথ সামরিক মহড়া পরিচালনা করেছে। এটি দুই মিত্র দেশের শক্তি প্রদর্শনের বার্তা বলে জানিয়েছে টোকিও।
জাপানের জয়েন্ট চিফস অব স্টাফ জানান, বুধবার (১০ ডিসেম্বর) অনুষ্ঠিত এই যৌথ মহড়াটি দেশের চারপাশের ক্রমশ জটিল ও কঠিন নিরাপত্তা পরিবেশের প্রেক্ষিতে আয়োজন করা হয়েছে।
টোকিওর তথ্য অনুযায়ী, এর আগের দিন রাশিয়ার দুইটি টিউ-৯৫ পারমাণবিক সক্ষম বোমারু বিমান জাপান সাগর থেকে উড়ে চীনের দুইটি এইচ-৬ বোমারুর সঙ্গে পূর্ব চীন সাগরে মিলিত হয়। এরপর তারা যৌথভাবে জাপানের চারপাশে ফ্লাইট পরিচালনা করে।
গত মাসে জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি চীন-তাইওয়ান সংঘাতে জাপানের সামরিক হস্তক্ষেপের ইঙ্গিত দিলে বেইজিং ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানায়। দুই দেশের মাঝে কূটনৈতিক উত্তেজনা তখন থেকেই বাড়তে থাকে।
জাপান জানায়, মহড়ায় অংশ নেয়—যুক্তরাষ্ট্রের দুইটি বি-৫২ বোমারু বিমান, জাপানের তিনটি এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান।
বিবৃতিতে বলা হয়, বল প্রয়োগ করে কোনো দেশের একতরফা অবস্থান পরিবর্তনের প্রচেষ্টা বরদাস্ত করা হবে না—এ বিষয়টি পুনরায় নিশ্চিত করেছে দুই দেশ।
মহড়ার একদিন আগে চীনা জে-১৫ যুদ্ধবিমান দুটি জাপানি জেটের ওপর রাডার লক করলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়। আন্তর্জাতিক আকাশসীমায় ওকিনাওয়ার কাছে এই ঘটনা ঘটে বলে দাবি টোকিওর।
ওয়াশিংটন এ বিষয়ে প্রথমবার প্রকাশ্যে বেইজিংকে সমালোচনা করে।
যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর জানায়—চীনের এমন আচরণ আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার অনুকূল নয়। যুক্তরাষ্ট্র–জাপান জোট আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে দৃঢ়।
চীন বলছে, জাপানি যুদ্ধবিমানই আগে তাদের প্রশিক্ষণ অঞ্চলে অনুমতি ছাড়া অনুপ্রবেশ করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে।
সূত্র: এএফপি
এমএসএম