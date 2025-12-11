  2. আন্তর্জাতিক

এবার শিশুদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধ করতে চায় ডেনমার্ক

প্রকাশিত: ০৫:০৯ পিএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
মোবাইলে সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপ। ছবি: এএফপি (ফাইল)

অস্ট্রেলিয়ার সিদ্ধান্তের পর ডেনমার্কও ১৫ বছরের নিচের শিশুদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আনার পরিকল্পনা করেছে। অনলাইনে ঝুঁকি থেকে শিশু ও কিশোরদের সুরক্ষিত রাখতেই এ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

ডেনিশ সরকার জানায়, গত মাসে ক্ষমতাসীন তিনটি দল ও বিরোধী দুই দলের সঙ্গে এ বিষয়ে সমঝোতা হয়েছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আইনটি ২০২৬ সালের মাঝামাঝি কার্যকর হতে পারে। ১৩ বছর বা তার–উর্ধ্ব শিশুদের ক্ষেত্রে বাবা–মায়ের সীমিত অনুমতির সুযোগ রাখার বিষয়টি বিবেচনায় রয়েছে, যদিও কীভাবে তা বাস্তবায়ন হবে তা এখনও বিস্তারিত জানায়নি মন্ত্রণালয়।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিয়মেও শিশু–কিশোরদের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার কথা বলা আছে। কিন্তু এসব নিয়মের তেমন প্রভাব নেই বলে কর্তৃপক্ষ মনে করছে। ডেনমার্কে ১৩ বছরের নিচে ৯৮ শতাংশ শিশু সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে—এমনকি ১০ বছরের নিচের প্রায় অর্ধেক শিশু অনলাইন প্রোফাইল খুলে ফেলেছে।

ডেনমার্কের ডিজিটাল বিষয়ক মন্ত্রী ক্যারোলিন স্টাজে বলেন, বহুদিন ধরে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলো শিশুদের জীবনে প্রায়ই নিয়ন্ত্রণহীনভাবে প্রভাব ফেলছে। বাস্তব দুনিয়ায় যেখানে নিরাপত্তারক্ষী থাকে, সেখানে ডিজিটাল দুনিয়ায় সে রকম সুরক্ষা নেই—এখন সেটাই জরুরি।

এ সিদ্ধান্তে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। কিছু কিশোর–কিশোরী উদ্বেগ প্রকাশ করছে যে, তারা অনলাইন বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ হারাতে পারে। ১৫ বছরের রোনজা জান্ডার বলেন, তিনি অনেক বন্ধুর সঙ্গে শুধুই অনলাইনে যোগাযোগ রাখেন। আবার ১৪ বছরের ক্লোয়ি ফিয়েলস্ট্রুপ–মাথিয়াসেন বলেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক সময় বিব্রতকর কিংবা ক্ষতিকর কনটেন্টের মুখোমুখি হতে হয়, সাইবার বুলিংও হয়।

অভিভাবকরা বেশিরভাগই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। নিক্যোবিংয়ের লাইন পেডেরসেন বলেন, শিশুদের খুব দ্রুত স্মার্টফোন ও সোশ্যাল মিডিয়ার জগতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারা বুঝতে পারছে না কী স্বাভাবিক আর কী নয়।

বয়স যাচাই নিশ্চিত করতে সরকার আগামী বছরের বসন্তে একটি নতুন ‘ডিজিটাল এভিডেন্স’ অ্যাপ চালু করার পরিকল্পনা করেছে, যেখানে বয়স সংক্রান্ত সনদ দেখানো যাবে।

তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কেবল বয়স-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দিয়ে শিশুদের পুরোপুরি সুরক্ষিত রাখা সম্ভব নয়, বরং এতে তাদের গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণে বাধা সৃষ্টি হতে পারে।

কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক অ্যান মেটে থরহাওগে জানান, সোশ্যাল মিডিয়া তরুণদের জন্য সমাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার অন্যতম মাধ্যম—যেমন আগের যুগে টিভি বা রেডিও ছিল।

ডেনমার্ক এ সিদ্ধান্তে একা নয়। মালয়েশিয়া আগামী বছর থেকে ১৬ বছরের নিচে সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধ করছে, নরওয়েও একই ধরনের পদক্ষেপ বিবেচনা করছে। আর চীন এরই মধ্যে শিশুদের গেমিং ও স্মার্টফোন ব্যবহারে কঠোর সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে।

সূত্র: এপি, ইউএনবি

