শীতের বিকেলে স্বাদ নিন মুলার পায়েসের

শীতের বিকেলে স্বাদ নিন মুলার পায়েসের
শীত এলেই বাংলাদেশের রান্নাঘরে শীতকালীন সবজি হিসেবে উঠে আসে মুলা। তাজা মুলা শুধু সালাদ বা তরকারিতেই নয়, বরং ঘরে ঘরে মিষ্টি পদ হিসেবেও রান্না করা হয়। বিশেষ করে মুলার পায়েস শীতের সকালে বা বিকেলের খাবারে এক অদ্ভুত আনন্দ দেবে যা পরিবারের সবাই পছন্দ করবে।
মুলার পায়েস কেবল স্বাদেই নয়, পুষ্টিতেও সমৃদ্ধ। মুলায় রয়েছে ভিটামিন সি, ক্যালসিয়াম ও ফাইবার, যা দুধের প্রোটিন ও ক্যালসিয়ামের সঙ্গে মিশে শীতকালে শরীরকে দেয় শক্তি ও সতেজতা।
আসুন জেনে নেওয়া যাক কীভাবে মুলার পায়েস তৈরি করবেন-
উপকরণ
১. মুলা ২টা
২. দুধ ১ কেজি (ফুল ক্রিম)
৩. নলেন গুড় বা চিনি ১ কাপ
৪. ঘি ২ চা চামচ
৫. কাজু বাদাম ৮ টি
৬. কিশমিশ ১০টি
৭. আমন্ড (বাদাম) ৫-৬ টা (কুচি করা)
৮. এলাচ ২টা
৯. দারুচিনি ১ ইঞ্চি টুকরো
প্রস্তুত প্রণালি
প্রথমে মুলার খোসা ছাড়িয়ে ভালো করে ধুয়ে মিহি করে গ্রেট করুন এবং পানি চেপে ঝরিয়ে নিন, না হলে পায়েস পানি ছাড়তে পারে। এরপর কাজু ও কিশমিশ হালকা ঘিতে ভেজে তুলে রাখুন। এবার একটি পাত্রে দুধ নিয়ে ধীরে ধীরে ঘন করে জ্বাল দিন।
দুধ ঘন হলে গ্রেট করা মুলা, ঘি, এলাচ ও দারুচিনি দিয়ে ক্রমাগত নাড়তে থাকুন। মুলা সেদ্ধ হয়ে দুধের সঙ্গে মিশে গেলে গুড় বা চিনি, বাদাম ও কিশমিশ দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। ঘন হলে চুলা থেকে নামিয়ে ঠান্ডা বা গরম পরিবেশন করুন।
