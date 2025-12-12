শিবির নেতা সিবগাতুল্লাহ
হাদির হামলাকারীদের অবিলম্বে শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে হবে
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী শরীফ ওসমান হাদির ওপর হামলাকারীদের অবিলম্বে শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন ইসলামী ছাত্রশিবিরের দপ্তর সম্পাদক সিবগাতুল্লাহ।
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) বিকেলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হাদিকে দেখতে এসে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি এ দাবি জানান।
সিবগাতুল্লাহ বলেন, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরপরই একজন স্বতন্ত্র প্রার্থীর ওপর এমন হামলা ন্যক্কারজনক। দিনদুপুরে একজন মানুষকে এভাবে গুলিবিদ্ধ হতে হলে সাধারণ নাগরিকের নিরাপত্তা কোথায়?
তিনি অবিলম্বে হামলাকারীদের খুঁজে বের করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান।
শুক্রবার দুপুর আড়াইটার দিকে হাদিকে রাজধানীর বিজয়নগরের বক্স কালভার্ট এলাকায় গুলি করা হয়। ঘটনার সময় তিনি রিকশায় করে যাচ্ছিলেন। তখন হঠাৎ একটি মোটরসাইকেল থেকে তাকে উদ্দেশ্য করে গুলি ছোড়ে দুর্বৃত্তরা। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। কে বা কারা গুলি ছুড়েছে তা তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে পারেনি পুলিশ।
ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি-মিডিয়া) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, দুপুরে তিনটি মোটরসাইকেলে করে দুর্বৃত্তরা আসে। এর মধ্যে একটি মোটরসাইকেল থেকে হাদিকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয়।
এমএইচএ/একিউএফ/এএসএম