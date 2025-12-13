ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ
ফেরত সেনাদের সংবর্ধনা, নিহতদের ‘জাতীয় বীর’ উপাধি দিলেন কিম
ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধে দীর্ঘ দিনের মিত্র রাশিয়ার পক্ষে লড়াই করার জন্য সৈন্য পাঠিয়েছিল উত্তর কোরিয়া। এ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বেশ কিছু সেনাদের দেশে ফেরানো হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে দেশটির রাজধানী পিয়ংইয়ংয়ে জাঁকজমকপূর্ণ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে কিম সরকার।
অনুষ্ঠানে হুইলচেয়ারে থাকা আহত সৈন্যদের জড়িয়ে ধরে আবেগঘন মুহূর্ত তৈরি করেন উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন। এছাড়া অভিযানে অংশ নেওয়া ৫২৮তম রেজিমেন্টের প্রাণ হারানো নয়জন সদস্যকে জাতীয় বীর ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা কোরিয়ান সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সি (কেসিএনএ) জানিয়েছে, শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) কোরিয়ান পিপলস আর্মির ৫২৮তম ইঞ্জিনিয়ার রেজিমেন্টের সেনাদের স্বাগত জানান কিম জং উন। এই ইউনিটটি রাশিয়ার কুরস্ক অঞ্চলে প্রায় ১২০ দিনের জন্য মোতায়েন ছিল এবং ইউক্রেন যুদ্ধসংক্রান্ত সামরিক অভিযানে অংশ নিয়েছিল।
সেনাদের ‘সমষ্টিগত বীরত্বের’ ভূয়সী প্রশংসা করেছেন কিম জং উন। তিনি বলেন, অল্প সময়ের মধ্যেই তারা এমন সব কাজ সম্পন্ন করেছে যা সাধারণভাবে কয়েক বছরের মধ্যেও অসম্ভব বলে মনে করা হতো। কুরস্ক অঞ্চলে মাইন অপসারণসহ যুদ্ধ ও প্রকৌশল সংক্রান্ত নানা দায়িত্ব পালন করে সেনারা বিপজ্জনক এলাকাকে নিরাপদ অঞ্চলে পরিণত করেছে বলে দাবি করেন কিম।
কিম আরও বলেন, পশ্চিমা সশস্ত্র শক্তিগুলো যত আধুনিক অস্ত্রই ব্যবহার করুক না কেন তারা এই বিপ্লবী সেনাবাহিনীর আত্মিক শক্তির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না।
ওই অনুষ্ঠানে কিম আরও জানান, অভিযানে অংশ নেওয়া রেজিমেন্টের নয়জন সদস্য প্রাণ হারিয়েছেন। তাদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে তিনি ঘোষণা দেন ৫২৮তম রেজিমেন্টকে ‘অর্ডার অব ফ্রিডম অ্যান্ড ইনডিপেনডেন্স’ খেতাবে ভূষিত করা হবে। নিহত সেনাদের ‘ডেমোক্রেটিক পিপলস রিপাবলিক অব কোরিয়া’র জাতীয় বীর উপাধি দেওয়া হবে।
উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে প্রচারিত ভিডিওতে দেখা যায়, সেনারা বিমান থেকে নেমে কুচকাওয়াজের ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছেন। কিম জং উন হুইলচেয়ারে বসে থাকা আহত সৈন্যদের একে একে জড়িয়ে ধরেন। এ সময় পাশে উপস্থিত ছিলেন সামরিক ও রাজনৈতিক কর্মকর্তারা।
এর আগে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করেছে যে, ইউক্রেনীয় বাহিনী কুরস্ক অঞ্চল থেকে সরে যাওয়ার পর সেখানে মাইন অপসারণে উত্তর কোরীয় সেনারা সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।
রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যে স্বাক্ষরিত পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তির আওতায় প্রায় ১৪ হাজার উত্তর কোরীয় সেনা রাশিয়ার পক্ষে মোতায়েন করা হয়েছে। পশ্চিমা ও দক্ষিণ কোরীয় গোয়েন্দা সূত্রগুলোর অনুমান অনুযায়ী, এদের মধ্যে তিন হাজারের বেশি সেনা নিহত বা আহত হয়েছেন।
সূত্র : আল-জাজিরা
কেএম