স্টেডিয়াম ভাঙচুর
ভিআইপিদের ভিড়ে মেসিকে দেখতে না পেয়েই ক্ষেপে যান দর্শকেরা
ফুটবলের জাদুকর লিওনেল মেসিকে দেখতে শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে (সল্টলেক স্টেডিয়াম) হাজির হয়েছিলেন হাজার হাজার ভক্ত। কিন্তু ভিআইপিদের ভিড়ে তাকে খুঁজেই পাচ্ছিলেন না দর্শকেরা। আর তাতেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গোটা স্টেডিয়ামে, শুরু হয় ভাঙচুর।
শনিবার নির্ধারিত সময়ে স্টেডিয়ামে পৌঁছেছিলেন আর্জেন্টাইন তারকা লিওনেল মেসি। কিন্তু আয়োজকসহ রাজ্যের মন্ত্রী এবং তাদের পরিবারের ভিড়ে কার্যত ঢাকা পড়ে যান তিনি। মেসি মাঠে ঢোকার পর থেকেই তার আশপাশে ছিল ব্যাপক ভিড়।
এসময় মেসি হাসিমুখে দর্শকদের দিকে হাতও নেড়েছিলেন। কিন্তু গ্যালারিতে থাকা ভক্তরা সেটা দেখতে পাননি। শুরু হয়ে যায় চিৎকার চেঁচামেচি। মাঠে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ সদস্যরা দর্শকদের শান্ত করার চেষ্টা করলেও কাজ হয়নি। এই পরিস্থিতিতে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যান লিওনেল মেসি। মাত্র ২৩ মিনিট মাঠে ছিলেন তিনি।
আরও পড়ুন>>
মেসি ও ভক্তদের কাছে ক্ষমা চাইলেন মমতা
মেসির কলকাতা সফর ঘিরে উন্মাদনায় ভাসছেন ভক্তরা
ঝটিকা সফরে কলকাতায় লিওনেল মেসি
মেসি মাঠ ছাড়তেই অগ্নিগর্ভে রূপ নেয় সল্টলেক স্টেডিয়াম। দর্শকেরা চেয়ার ভেঙে পুলিশকে লক্ষ্য করে ছুড়তে থাকে। শুরু হয় পানির বোতলের বৃষ্টি। আবার বেশ কিছু দর্শক স্টেডিয়ামের ভেতরে দর্শক আসনের সোফায় আগুন ধরিয়ে দেয়। পুলিশি তৎপরতায় সঙ্গে সঙ্গে নেভানো হয় আগুন। এরপর দর্শকদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ।
মেসির এক ভক্ত অভিরূপ দাশ বলেন, আমরা মেসিকে দেখতে এসেছি, কোনো মন্ত্রীকে নয়। দর্শক আসন থেকে মেসিকে দেখা যাচ্ছিল না, কারণ তাকে ঘিরে রেখেছিল মন্ত্রীদের আত্মীয়-স্বজনেরা। এত টাকা দিয়ে টিকিট কেটে মেসিকে দেখতে পেলাম না। আমাদের টিকিটের টাকা ফেরত দিতে হবে।
এই ঘটনায় অনুষ্ঠানের আয়োজক শতদ্রু দত্তকে আটক করেছে পুলিশ।
ডিডি/কেএএ/