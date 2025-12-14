  2. আন্তর্জাতিক

হাঙ্গেরিতে শিশু নির্যাতনের ভিডিও ফাঁস, হাজারো মানুষের বিক্ষোভ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:০২ পিএম, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
অরবানের সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেছে হাজার হাজার মানুষ/ ছবি : এএফপি

রাষ্ট্র পরিচালিত কিশোর সংশোধনাগারে শিশু নির্যাতনের ভিডিও ফাঁস হওয়ায় ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে। শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবানের সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেছে হাজার হাজার মানুষ। এই বিক্ষোভের নেতৃত্ব দিয়েছেন অরবানের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী এবং বিরোধী দল টিসা পার্টির চেয়ারম্যান পিটার মাগইয়ার।

সম্প্রতি প্রকাশিত ভিডিওগুলোতে দেখা যায়, বুদাপেস্টের একটি কিশোর সংশোধনাগারের কর্মীরা সেখানে থাকা শিশুদের শারীরিকভাবে নির্যাতন করছে। ভিডিও প্রকাশের পর দেশজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। অভিযোগ রয়েছে, শিশুদের ওপর শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের পাশাপাশি একটি পতিতাবৃত্তির চক্র পরিচালনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন সংশোধনাগারটির সাবেক প্রধান। তিনি বর্তমানে পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অপরাধের অভিযোগে তদন্ত চলছে।

এই ঘটনার পর পুলিশ সংশোধনাগারটিতে অভিযান চালালেও সমালোচকরা বলছেন, বহু বছর ধরেই সেখানে অনিয়ম ও নির্যাতনের অভিযোগ থাকলেও অরবান সরকার কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। তাদের মতে, সরকার দীর্ঘদিন ধরে এসব অভিযোগ উপেক্ষা করেছে।

শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যেও বিক্ষোভকারীরা বুদাপেস্টের কেন্দ্রস্থলে জড়ো হয়। এরপর দানিউব নদী পার হয়ে মশাল জ্বালিয়ে প্রধানমন্ত্রী অরবানের দফতরের দিকে পদযাত্রা করেন।

উল্লেখ্য, শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত বিষয়টি এর আগেও অরবান সরকারের জন্য রাজনৈতিক সংকট তৈরি করেছিল। ২০২৪ সালে এক সরকারি অনাথ আশ্রমে শিশু যৌন নির্যাতন ধামাচাপা দেওয়ার দায়ে দণ্ডিত এক ব্যক্তিকে ক্ষমা করার ঘটনায় ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সে সময় দেশটির প্রেসিডেন্ট কাটালিন নোভাক ও বিচারমন্ত্রী জুডিত ভার্গা পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

এদিকে সাম্প্রতিক জরিপগুলোতে দেখা যাচ্ছে, পিটার মাগইয়ারের কেন্দ্রীয় ডানপন্থি টিসা পার্টির জনপ্রিয়তায় অরবানের ফিদেজ পার্টির চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। আগামী এপ্রিল অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় নির্বাচনের আগে এই শিশু নির্যাতন কেলেঙ্কারি হাঙ্গেরির রাজনীতিতে বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

সূত্র : ইউরো নিউজ

