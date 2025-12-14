সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
সুদানে ৬ বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী নিহতের ঘটনায় জাতিসংঘের নিন্দা
যুদ্ধবিধ্বস্ত সুদানে জাতিসংঘের একটি স্থাপনায় ড্রোন হামলায় ছয়জন বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী নিহত হওয়ার ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছে জাতিসংঘ।
পশ্চিমাদের আশ্বাসে ন্যাটোয় যোগদানের আশা ছেড়ে দিলো ইউক্রেন
বার্লিনে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় মিত্রদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ শান্তি আলোচনার আগে ন্যাটো সামরিক জোটে যোগ দেওয়ার লক্ষ্য থেকে সরে এসেছে ইউক্রেন। রাশিয়ার সঙ্গে চলমান যুদ্ধের অবসান ঘটাতে পশ্চিমা দেশগুলোর কাছ থেকে বিকল্প নিরাপত্তা নিশ্চয়তার বিনিময়ে এই অবস্থান পরিবর্তনের কথা জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি।
ইউরোপে দেশে দেশে কঠোর হচ্ছে অভিবাসন নীতি, বাড়ছে বর্ণবিদ্বেষ
ইউরোপে দেশে দেশে অভিবাসনবিরোধী বক্তব্য, নীতি ও রাজনৈতিক তৎপরতা গত এক বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যুক্তরাজ্যসহ একাধিক দেশে অভিবাসীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ঘৃণা, বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য এবং কঠোর নীতির দাবি এখন মূলধারার রাজনৈতিক আলোচনার অংশ হয়ে উঠছে।
অস্ট্রেলিয়ায় বন্দুক হামলায় নিহত বেড়ে ১২, হাসপাতালে ২৯
অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় সমুদ্রসৈকত ‘বন্ডাই বিচে’ ভয়াবহ বন্দুক হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১২ জন হয়েছে। তাছাড়া এ ঘটনায় আহত ২৯ জনকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে, যাদের মধ্যে দুজন পুলিশ সদস্যও রয়েছেন।
কেমন যাবে ২০২৬/ নতুন বছরে বিশ্বকে বদলে দিতে পারে যে ১০ বিষয়
২০২৬ সালেও বিশ্ব রাজনীতির কেন্দ্রে থাকবেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক টম স্ট্যান্ডেজের মতে, ২০২৫ সালে যেমন বিশ্বব্যবস্থাকে সবচেয়ে বেশি নাড়িয়ে দিয়েছেন ট্রাম্প, আগামী বছরেও তার ব্যতিক্রম হবে না।
পশ্চিম তীরে ১৯ অবৈধ বসতির অনুমোদন ইসরায়েলের
অধিকৃত পশ্চিম তীরে ইহুদি বসতি সম্প্রসারণে আরেকটি বড় পদক্ষেপ নিয়েছে ইসরায়েল। পশ্চিম তীরজুড়ে ১৯টি বসতি স্থাপনকারীদের আউটপোস্টকে বৈধতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছে ইসরায়েলি মন্ত্রিসভা।
থাইল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশে কারফিউ জারি
কম্বোডিয়ার সঙ্গে সংঘর্ষ বিতর্কিত সীমান্তের উপকূলীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ায় থাইল্যান্ড দেশটির ত্রাত প্রদেশে কারফিউ ঘোষণা করেছে। থাই প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রিয়ার অ্যাডমিরাল সুরাসান্ত কংসিরি কারফিউ ঘোষণার পর ব্যাংককে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, থাইল্যান্ড একটি কূটনৈতিক সমাধানের জন্য উন্মুক্ত, তবে আলোচনা করার আগে কম্বোডিয়াকে প্রথমে শত্রুতা বন্ধ করতে হবে।
হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবিতে বিক্ষোভ
হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবিতে রাজপথে বিক্ষোভে অংশ নিয়েছে হাজারো মানুষ। শিশু নির্যাতন-কেলেঙ্কারির ঘটনায় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতার কারণে প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবানের পদত্যাগের দাবিতে বুদাপেস্টে হাজার হাজার মানুষ বিক্ষোভে অংশ নেন।
সিরিয়ায় ২ মার্কিন সেনা নিহত, প্রতিশোধের হুমকি ট্রাম্পের
সিরিয়ার পালমিরায় ইসলামিক স্টেটের (আইএস) এক হামলায় দুইজন মার্কিন সেনা সদস্য এবং একজন বেসামরিক দোভাষী নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে পেন্টাগন। তারা সেখানে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে সহায়তা করছিলেন।
সাগরতলে ৭ হাজার বছর পুরোনো নগরীর দেওয়ালের সন্ধান
ফ্রান্সের পশ্চিম উপকূলে সাগরতলে প্রায় ৭ হাজার বছর পুরোনো একটি বিশাল পাথরের দেওয়াল আবিষ্কার করেছেন গবেষকরা। ব্রিটানি অঞ্চলের ইল দ্য সাঁ দ্বীপের অদূরে সমুদ্রের নিচে এই দেওয়ালটির সন্ধান পাওয়া গেছে। দেওয়ালটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০০ ফুট এবং এর সঙ্গে একই সময়ের বেশ কিছু ছোট কাঠামো শনাক্ত করা হয়েছে।
