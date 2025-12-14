  2. আন্তর্জাতিক

জার্মানি

বড়দিন ঘিরে নিরাপত্তা জোরদার, ‘সন্দেহ’ থেকে ইমামসহ গ্রেফতার ৫

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৩৭ পিএম, ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫
জার্মানির পুলিশ/ ফাইল ছবি

খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় উৎসব বড়দিনে হামলার পরিকল্পনা করছিল বলে ‘সন্দেহ’ থেকে বিভিন্ন দেশের পাঁচজন মুসলিমকে গ্রেফতার করেছে জার্মানির নিরাপত্তা বাহিনী। জার্মানির একটি বাজারে গাড়ি চালিয়ে জনতার ওপর হামলার পরিকল্পনার ছিল বলে ‘সন্দেহ’ করা হয়েছে।

জার্মান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই পরিকল্পনার পেছনে একটি ‘ইসলামপন্থি’ উদ্দেশ্য থাকার ‘সন্দেহ’ করা হচ্ছে।

তবে তাদের এমন পরিকল্পনার পক্ষে প্রমাণ দিতে পারেনি জার্মানির নিরাপত্তা বাহিনী। হামলাটি ঠিক কবে সংঘটিত হওয়ার কথা ছিল কিংবা কোন বাজারকে লক্ষ্য করা হয়েছিল, এসব বিষয়ে কোনো তথ্য দিতে পারেনি কর্তৃপক্ষ। এমন ঘটনায় ইসলামের বিষয়ে জার্মান সরকারের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এসব বিষয়ে কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য করেনি। পাঁচজনকেই শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হয় এবং পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে।

জার্মান দৈনিক পত্রিকা বিল্ড জানিয়েছে, গ্রেফতার হওয়া মিশরীয় নাগরিক (৫৬) স্থানীয় একটি মসজিদের ইমাম ছিলেন। দক্ষিণ জার্মানির বাভারিয়া রাজ্যে চালানো অভিযানে তিনজন মরক্কোর নাগরিক, একজন মিশরীয় এবং একজন সিরীয় নাগরিককে আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগ আনা হয়েছে।

জার্মানির রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের দাবি, গ্রেফতার হওয়া ৫৬ বছর বয়সী মিশরীয় নাগরিক গাড়ি হামলার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল যত বেশি সম্ভব মানুষকে হত্যা বা আহত করা। এতে তিনজন মরক্কোর নাগরিক হামলা চালাতে সম্মত হয়েছিলেন। অপরদিকে, হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত নিতে অন্যদের উৎসাহ দেওয়ার অভিযোগে ৩৭ বছর বয়সী সিরীয় নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সূত্র : বিবিসি

কেএম

