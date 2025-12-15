দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার হতে পারেন অর্জুনা রানাতুঙ্গা
শ্রীলঙ্কার বিশ্বকাপজয়ী সাবেক ক্রিকেট অধিনায়ক ও সাবেক পেট্রোলিয়ামমন্ত্রী অর্জুনা রানাতুঙ্গাকে তেল আমদানিতে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতারের প্রস্তুতি নিচ্ছে দেশটির সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) একটি আদালতকে এ তথ্য জানিয়েছে দুর্নীতি তদন্তকারী সংস্থা।
দেশটির দুর্নীতিবিরোধী নজরদারি সংস্থা জানিয়েছে, অর্জুনা ও তার ভাই দীর্ঘমেয়াদি তেল আমদানির চুক্তি প্রদানের প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন এনে বেশি দামে তাৎক্ষণিক (স্পট) ভিত্তিতে তেল কেনার সিদ্ধান্ত নেন। এতে রাষ্ট্রের বিপুল আর্থিক ক্ষতি হয়েছে বলে অভিযোগ।
শ্রীলঙ্কার ঘুষ বা দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত কমিশন জানায়, ২০১৭ সালে ২৭ বার তেল ক্রয়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রের মোট ক্ষতি হয়েছে প্রায় ৮০০ মিলিয়ন বা ৮০ কোটি শ্রীলঙ্কান রুপি, যা সে সময়ের হিসাবে ৫০ লাখ মার্কিন ডলারের কিছু বেশি।
কমিশনটি কলম্বোর ম্যাজিস্ট্রেট আসাঙ্গা বোদারাগামাকে জানায়, বর্তমানে অর্জুনা রানাতুঙ্গা দেশের বাইরে অবস্থান করছেন এবং তিনি দেশে ফিরলে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে।
এদিকে অর্জুনার বড় ভাই ধাম্মিকা রানাতুঙ্গা, যিনি ওই সময় রাষ্ট্রায়ত্ত সিলন পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের চেয়ারম্যান ছিলেন, তাকে সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) গ্রেফতার করা হয়। পরে তাকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। আদালত ধাম্মিকার ওপর বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। ধাম্মিকা রানাতুঙ্গা শ্রীলঙ্কা ও যুক্তরাষ্ট্রের দ্বৈত নাগরিক। মামলাটির পরবর্তী শুনানির তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ১৩ মার্চ।
৬২ বছর বয়সী সাবেক বাঁহাতি ব্যাটার অর্জুনা রানাতুঙ্গা ১৯৯৬ সালে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে শ্রীলঙ্কার হয়ে ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়ের নেতৃত্ব দেন। এটি দেশটির ক্রিকেট ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হয়।
রানাতুঙ্গা ভাইদের বিরুদ্ধে এই মামলা বর্তমান প্রেসিডেন্ট অনুরা কুমারা দিসানায়েকের সরকারের বৃহত্তর দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের অংশ। গত বছর ক্ষমতায় আসার সময় তিনি দেশজুড়ে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি দমনের অঙ্গীকার করেছিলেন।
এর আগে রানাতুঙ্গা পরিবারের আরেক ভাই, সাবেক পর্যটনমন্ত্রী প্রসন্ন রানাতুঙ্গাকে গত মাসে একটি বীমা জালিয়াতি মামলায় গ্রেফতার করা হয়। ওই মামলা এখনো বিচারাধীন। তবে এর আগেই তিনি ২০২২ সালের জুন মাসে এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হন ও দুই বছরের স্থগিত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।
সূত্র: এএফপি
এসএএইচ