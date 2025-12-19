যুক্তরাষ্ট্রে নিষেধাজ্ঞা এড়াতে চুক্তিতে সই করলো টিকটক

যুক্তরাষ্ট্রে নিষেধাজ্ঞা এড়াতে চুক্তিতে সই করলো টিকটক
টিকটকের চীনা মালিক প্রতিষ্ঠান বাইটড্যান্স যুক্তরাষ্ট্রে তাদের ব্যবসা নিয়ে বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে বাধ্যতামূলক চুক্তিতে সই করেছে।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) কর্মীদের পাঠানো এক বার্তায় এ তথ্য জানান টিকটকের প্রধান নির্বাহী শৌ জি চিউ।
বার্তায় বলা হয়, নতুন যৌথ উদ্যোগের ৫০ শতাংশ মালিকানা থাকবে ওরাকল, সিলভার লেক এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতভিত্তিক বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান এমজিএক্সসহ একদল বিনিয়োগকারীর হাতে।
এই চুক্তির মাধ্যমে জাতীয় নিরাপত্তা উদ্বেগ দেখিয়ে বাইটড্যান্সকে যুক্তরাষ্ট্রে টিকটকের কার্যক্রম বিক্রি করতে ওয়াশিংটনের দীর্ঘদিনের চাপের অবসান ঘটতে পারে।
চুক্তিটি গত সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত একটি সমঝোতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সে সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি আইন কার্যকরের সময় পিছিয়ে দেন, যে আইনের আওতায় টিকটক বিক্রি না হলে অ্যাপটি নিষিদ্ধ হওয়ার কথা ছিল।
টিকটক জানায়, এই চুক্তির ফলে ১৭ কোটিরও বেশি মার্কিন ব্যবহারকারী একটি বৈশ্বিক কমিউনিটির অংশ হিসেবে নতুন সম্ভাবনা আবিষ্কার করতে পারবেন।
চুক্তি অনুযায়ী, বাইটড্যান্স যুক্তরাষ্ট্রের টিকটক ব্যবসার ১৯ দশমিক ৯ শতাংশ শেয়ার ধরে রাখবে। ওরাকল, সিলভার লেক ও আবুধাবিভিত্তিক এমজিএক্স প্রত্যেকে ১৫ শতাংশ করে শেয়ার পাবে। বাকি ৩০ দশমিক ১ শতাংশ থাকবে বাইটড্যান্সের বিদ্যমান বিনিয়োগকারীদের সহযোগী প্রতিষ্ঠানের কাছে।
হোয়াইট হাউজ এর আগে জানিয়েছিল, এই চুক্তির অংশ হিসেবে ওরাকল টিকটকের সুপারিশমূলক অ্যালগরিদম ব্যবহারের লাইসেন্স পাবে।
২০২৪ সালের এপ্রিলে, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের মেয়াদে মার্কিন কংগ্রেস জাতীয় নিরাপত্তা উদ্বেগ দেখিয়ে টিকটক নিষিদ্ধ করার একটি আইন পাস করে, তবে শর্ত ছিল—অ্যাপটি বিক্রি করা হলে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে না।
আইনটি ২০২৫ সালের ২০ জানুয়ারি কার্যকর হওয়ার কথা থাকলেও ট্রাম্প প্রশাসন একাধিকবার সময় বাড়ায়, যাতে মালিকানা হস্তান্তরের বিষয়ে সমঝোতা হয়।
ট্রাম্প গত সেপ্টেম্বরে জানান, তিনি চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন এবং শি এই চুক্তিতে সম্মতি দিয়েছেন। তবে অক্টোবরে দুই নেতার সরাসরি বৈঠকের পরও টিকটকের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়ে যায়।
এ বিষয়ে মন্তব্য জানতে চাইলে হোয়াইট হাউজ টিকটকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছে। ওরাকল ও সিলভার লেক মন্তব্য করতে রাজি হয়নি। এমজিএক্সের প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় রয়েছে গণমাধ্যম।
এই চুক্তির সমালোচনা করেছেন ওরেগনের ডেমোক্র্যাট সিনেটর রন ওয়াইডেন। তিনি বলেন, এই সমঝোতা মার্কিন ব্যবহারকারীদের গোপনীয়তা রক্ষায় কোনো কাজে আসবে না।
সূত্র: বিবিসি
এমএসএম