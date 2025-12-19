ধনে পাতা শুধু স্বাদ বাড়ায় না, আছে পুষ্টিগুণও

ধনে পাতা শুধু স্বাদ বাড়ায় না, আছে পুষ্টিগুণও
রান্নার শেষ মুহূর্তে ছড়িয়ে দেওয়া একটু ধনে পাতা খাবারের স্বাদ ও ঘ্রাণ বদলে দেয় মুহূর্তেই। অনেকের কাছেই ধনে পাতা কেবল একটি সাজ বা ফ্লেভার বাড়ানোর উপকরণ। অথচ এই ছোট সবুজ পাতার ভেতর লুকিয়ে আছে শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় নানা পুষ্টি উপাদান। নিয়মিত ধনে পাতা খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য যে কতটা উপকারী, তা অনেকেই জানেন না।
ধনে পাতায় রয়েছে ভিটামিন এ, সি ও কে যা চোখের দৃষ্টি ভালো রাখা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো এবং রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়া স্বাভাবিক রাখতে সহায়ক। পাশাপাশি এতে থাকা ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম হাড়ের স্বাস্থ্য ও হৃদ্যন্ত্রের কার্যকারিতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।
ধনে পাতা হজম শক্তিশালী করতে পরিচিত একটি ভেষজ উপাদান। এটি পাকস্থলীতে এনজাইমের কার্যকারিতা বাড়ায়, ফলে খাবার সহজে হজম হয়। পেট ফাঁপা, অম্বল ও গ্যাসের সমস্যা কমাতে ধনে পাতা কার্যকর ভূমিকা রাখে।
ধনে পাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গুণ হলো শরীর থেকে ক্ষতিকর বিষাক্ত উপাদান বের করে দেওয়ার ক্ষমতা। এটি লিভারের কার্যকারিতা উন্নত করে এবং শরীরকে ভেতর থেকে পরিষ্কার রাখতে সহায়তা করে। ধনে পাতা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। একই সঙ্গে এটি খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমিয়ে হৃদ্স্বাস্থ্যের ঝুঁকি হ্রাস করে।
অ্যান্টিঅক্সিডেন্টসমৃদ্ধ ধনে পাতা ত্বকের কোষ ক্ষয় রোধ করে এবং ত্বক উজ্জ্বল রাখতে সহায়তা করে। নিয়মিত খেলে ব্রণ ও ত্বকের প্রদাহ কমতে পারে। পাশাপাশি এতে থাকা পুষ্টি উপাদান চুলের গোড়া শক্ত করে এবং চুল পড়া কমাতে সাহায্য করে।
ধনে পাতায় থাকা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ও অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান শরীরকে বিভিন্ন সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে সহায়তা করে। মৌসুমি অসুখ-বিসুখ প্রতিরোধে ধনে পাতার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।
কীভাবে খাবেন ধনে পাতা
ধনে পাতা কাঁচা সালাদে, চাটনি হিসেবে, ভর্তায় কিংবা রান্নার শেষে টপিং হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তবে বেশি সময় রান্না করলে এর পুষ্টিগুণ নষ্ট হতে পারে, তাই হালকা ব্যবহারই সবচেয়ে ভালো।
খাবারের স্বাদ বাড়ানোর পাশাপাশি ধনে পাতা শরীরের জন্য এক প্রাকৃতিক পুষ্টিভাণ্ডার। হজম শক্তিশালী করা থেকে শুরু করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো সব ক্ষেত্রেই এই পাতার ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই রান্নায় শুধু স্বাদের জন্য নয়, সুস্থ থাকার জন্যও ধনে পাতা নিয়মিত খাদ্যতালিকায় রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।
তথ্যসূত্র: ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব নিউট্রিশন, ইন্ডিয়া
