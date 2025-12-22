বড়দিনের আগেই পশ্চিমবঙ্গে জেঁকে বসেছে শীত
বড়দিনের আগেই পশ্চিমবঙ্গে জেঁকে বসেছে শীত। এবারের মৌসুমে কবে থেকে শীত জেঁকে বসবে, সেই অপেক্ষায় ছিল কলকাতাসহ গোটা রাজ্যবাসী। অবশেষে ডিসেম্বরের শেষের দিকে ফিরলো শীতের আমেজ।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) কলকাতায় মৌসুমের শীতলতম দিন অনুভূত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতেও বেড়েছে শীতের তীব্রতা।
কলকাতার আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাঞ্চলীয় কর্মকর্তা হাবিবুর রহমান জানিয়েছেন, সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি।
দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতে আগামী তিনদিন ন্যূনতম তাপমাত্রা (রাত্রিকালীন তাপমাত্রা) উল্লেখযোগ্যভাবে বদলাবে না। এর পরবর্তী দুইদিনে কিছু জায়গায় ধীরে ধীরে তাপমাত্রা ২–৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমতে পারে। তার পরের দুইদিনে তাপমাত্রায় উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তনের আশঙ্কা নেই। অর্থাৎ বড়দিনে হাড় কাঁপানো ঠান্ডা পড়ারও আশঙ্কা কম।
সোমবার সকালে কলকাতা ছিল কুয়াশার চাদরে ঢাকা। পশ্চিম বর্ধমান থেকে শুরু করে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, মালদহ, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর-দক্ষিণ দিনাজপুরে ঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যমানতা কিছুটা বাড়তে পারে।
প্রশাসনের পক্ষ থেকে হাইওয়েগুলোতে বড় গাড়ি ও ট্রাকচালকদের সতর্কতা দেওয়া হয়েছে। কারণ ঘন কুয়াশায় অনেক সময় দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে।
পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে সোমবার শীতের দাপট দেখা গেছে। সঙ্গে সকাল দিকে কুয়াশাও ছিল। দার্জিলিং ও তার সংলগ্ন পার্বত্য এলাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নামতে পারে ৫ থেকে ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে।
ডিডি/কেএএ/