পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকায় বিভ্রাট, মুসলিম নেতার নামে এলো হিন্দু পদবি!

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:২৩ পিএম, ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫
সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মোহম্মদ সেলিম/ ফাইল ছবি

পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় তৈরি খসড়া ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে প্রায় ৫৮ লাখ নাম। এ নিয়ে বিতর্ক যখন তুঙ্গে, তখনই সামনে আসছে নানা বিভ্রাটের খবর। যেমন- রাজ্যে সিপিআইএমের একজন মুসলিম নেতার নামের শেষে যুক্ত করা হয়েছে হিন্দু পদবি।

গত মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) পশ্চিমবঙ্গে এসআইআরের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সেই তালিকায় সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মোহম্মদ সেলিমের নামের শেষে ‘অবস্থি’ পদবি যোগ করা হয়েছে। শুধু তিনিই নন, তার ছেলে অতীশ আজিজের নামের ক্ষেত্রেও ঘটেছে একই ঘটনা।

এ নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে কটাক্ষ করেছেন অতীশ। আর এই ভুল নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করেছেন সাবেক সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সেলিমও।

তিনি বলেন, ‘এ ধরনের একটা কাজের জন্য যে প্রস্তুতি নেওয়া দরকার ছিল, নির্বাচন কমিশন সেটা নেয়নি। যারা ভোট লুট করে, সেসব ভাড়াটে সংস্থার কাছ থেকে লোক দিয়ে এটা করা হয়েছে। তারা যে নির্ভুল ভোটার তালিকা করতে পারে না, এটা তার একটা উদাহরণ। আর যারা বলেছিল, এত কোটি বাংলাদেশি ঢুকে পড়েছে, তারা কোথায় গেলো? কয়জন বিদেশি বেরোলো? উল্টো দেশি লোকদের নামই বাদ যাচ্ছে।’

মোহাম্মদ সেলিমের ছেলে অতীশ আজিজ বলেন, আমি কলকাতা বন্দর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার। খসড়া তালিকায় নাম খুঁজতে গিয়ে দেখি আমার এবং বাবার নামের সঙ্গে ‘অবস্থি’ পদবি জুড়ে দেওয়া হয়েছে। আমার বাবা মোহাম্মদ সেলিম বহু দশকের রাজনীতিক, তার ক্ষেত্রে যদি এমন হয়, তাহলে কোটি কোটি টাকা খরচ করে এসআইআর করার কোনো মানে নেই।

সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক ও তার পরিবারের নামে এমন পদবি বিভ্রাট নিয়ে শোরগোল গোল পড়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মহলে।

