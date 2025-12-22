নতুন দল গঠন করছেন বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা হুমায়ুন কবীর
নতুন দল গঠন করছেন বহিষ্কৃত তৃণমূল কংগ্রেস নেতা হুমায়ুন কবীর। কয়েক ঘণ্টা পরেই নতুন দলের ঘোষণা দেবেন তিনি। তার আগেই সূত্র জানিয়েছে, হুমায়ুন কবিরের নতুন দলের নাম হতে চলেছে ‘জনতা উন্নয়ন পার্টি’ (জেইউপি)।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) বেলডাঙার খাগড়ুপাড়া মোড়ে জনসভা থেকেই নতুন দলের ঘোষণা করবেন হুমায়ুন। এরই মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে তার নতুন দল নিয়ে ফ্লেক্স ও ব্যানার টানানো হয়েছে। তাতে লেখা আছে, ‘পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের স্বার্থে নতুন দলের সূচনা হচ্ছে।’
এদিনের সভা থেকে নতুন দলের আদর্শ কী হবে, তা ঘোষণা করবেন হুমায়ুন কবীর। দলের সঙ্গে আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে কয়েকজন প্রার্থীর নামও ঘোষণা দিতে পারেন তিনি।
হুমায়ুন কবীর নিজে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তার নতুন দলের দুটি আসনে লড়াই করবেন বলে জানা গেছে।
এ বিষয়ে হুমায়ুন জানিয়েছেন, মমতা ব্যানার্জীকে যোগ্য নেত্রী হিসেবে তিনি আজও মনে করেন। ভবিষ্যতে যতদিন বেঁচে থাকবেন, ততদিন মমতা ব্যানার্জীকে যোগ্য নেত্রী হিসেবেই মনে করবেন। তবে তার মতে, ১৫ বছর আগের মমতা ব্যানার্জী আর বর্তমান মমতা ব্যানার্জীর মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে।
তিনি আরও বলেন, তার দলের এক নম্বর ঘোষণা হবে রাজ্যের মানুষের উন্নয়ন। সিপিএম ৩৪ বছরে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে ভোটব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করে তাদের ক্যাডারভিত্তিক করেছে।
হুমায়ুনের অভিযোগ, মমতা ব্যানার্জিকে এখন স্পর্শ করা যায় না, সাধারণ মানুষ তার কাছে পৌঁছাতে পারেন না। তিনি বলেন, কর্মকর্তাদের দিয়ে একটি আমলাতান্ত্রিক দল চলছে।
তিনি আরও বলেন, জোটের বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। তাই একলা চলতেই তিনি প্রস্তুত।
