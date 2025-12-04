নতুন বাবরি মসজিদ বানাতে চেয়ে দল থেকে বরখাস্ত তৃণমূল নেতা

নতুন বাবরি মসজিদ বানাতে চেয়ে দল থেকে বরখাস্ত তৃণমূল নেতা
পশ্চিমবঙ্গে নতুন বাবরি মসজিদ বানাতে চেয়ে দল থেকে বরখাস্ত হলেন তৃণমূল নেতা হুমায়ুন কবির। দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) তাকে বরখাস্ত করে তৃণমূল কংগ্রেস। এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানিয়েছেন কলকাতার মেয়র ও রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।
তিনি বলেন, হুমায়ুন কবিরকে তিনবার সতর্ক করা হয়েছিল। হঠাৎ তিনি ঘোষণা করলেন, বাবরি মসজিদ তৈরি করবেন। বাবরি মসজিদ কেন? আমরা আগেই তাকে সতর্ক করেছিলাম। তাই দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিধায়ক হুমায়ুন কবিরকে সাময়িক বরখাস্ত করা হচ্ছে।
আগামী ৬ ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদে নতুন বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের ডাক দিয়েছিলেন হুমায়ুন কবির। তৃণমূল কংগ্রেস এ বিষয়ে প্রকাশ্যে কিছু না বললেও ধর্মনিরপেক্ষতার বার্তা দিয়েছিল। নিজের অবস্থানে অনড় ছিলেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুনও। তিনি বলেছেন, ‘কাকে পাশে পেলাম বা না পেলাম, তা নিয়ে আমি চিন্তিত নই।’
তার এই অবস্থানের পরেই বৃহস্পতিবার তৃণমূল কংগ্রেস তাকে দল থেকে সাময়িক বরখাস্তের কথা জানিয়ে দেয়।
ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্যের পর হুমায়ুন কবির বলেন, এর জবাব দেবো না। আগামীকাল দল ছাড়ছি। ২২ তারিখ নতুন দলের ঘোষণা দেবো। পরে যা জানানোর জানাবো।
