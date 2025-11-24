পশ্চিমবঙ্গে নির্মাণ হচ্ছে নতুন বাবরি মসজিদ, বিজেপির তীব্র প্রতিক্রিয়া

পশ্চিমবঙ্গে নির্মাণ হচ্ছে নতুন বাবরি মসজিদ, বিজেপির তীব্র প্রতিক্রিয়া
ভারতে ১৯৯২ সালে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ। সেই ঘটনার ৩৩ বছর পূরণ হচ্ছে আগামী ৬ ডিসেম্বর। ওইদিনই পশ্চিমবঙ্গে নতুন বাবরি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক হুমায়ুন কবির।
তিনি জানান,আগামী ৬ ডিসেম্বর নতুন বাবরি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করা হবে। তিন বছর সময় লাগবে মসজিদ তৈরি হতে।
হুমায়ুন কবির আরও বলেন, ভিত্তি স্থাপনের দিনে অনেক লোক উপস্থিত থাকবেন। সেখানে মঞ্চে ৪০০ জনের মতো পরিচিত মুখ উপস্থিত থাকবেন। দেশের বড় বড় নেতা থাকবেন। এছাড়া সব ধরনের মানুষকে আমরা আমন্ত্রণ জানাবো।
এদিকে, হুমায়ুন কবির বাবরি মসজিদের ভিত্তি স্থাপনের তারিখ ঘোষণার পরই বিজেপির পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানানো হয়েছে।
কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, হুমায়ুন কবিরের মতো লোকেদের পেছনে মমতা ব্যানার্জীর মতো লোকের হাত রয়েছে। তারা অন্য ধর্মের মানুষদের ভয় দেখানোর জন্য কাজ করেন। পশ্চিমবঙ্গে শান্তির পরিবেশ রয়েছে। সেই শান্তি ধ্বংস করার জন্য চেষ্টা চলছে।
ডিডি/কেএএ/