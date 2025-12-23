স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্র ছাড়লে অভিবাসীদের ৩০০০ ডলার দেবেন ট্রাম্প

স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্র ছাড়লে অভিবাসীদের ৩০০০ ডলার দেবেন ট্রাম্প
স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্র ছাড়লে অবৈধ অভিবাসীদের জন্য প্রণোদনার অংক বাড়িয়ে তিনগুণ করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। নতুন ঘোষণায় বলা হয়েছে, যারা নিজ উদ্যোগে দেশ ছাড়বেন, তাদের প্রত্যেককে তিন হাজার ডলার করে দেওয়া হবে। সোমবার (২২ ডিসেম্বর) দেশটির হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (ডিএইচএস) এ তথ্য জানিয়েছে।
ডিএইচএসের বিবৃতিতে বলা হয়, যেসব ব্যক্তি অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন এবং বছরের শেষের মধ্যে স্বেচ্ছায় নিজ দেশে ফিরে যেতে নিবন্ধন করবেন, তারা এই অর্থ সহায়তা পাবেন। এছাড়া তাদের নিজ দেশে ফেরার জন্য বিনামূল্যে প্লেনে যাতায়াতের ব্যবস্থাও করা হবে।
যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্রিস্টি নোম এক বিবৃতিতে বলেন, অবৈধ অভিবাসীদের এই সুযোগ নেওয়া উচিত। তারা যদি স্বেচ্ছায় দেশ না ছাড়েন, তাহলে মার্কিন কর্তৃপক্ষ তাদের খুঁজে বের করবে, গ্রেফতার করবে এবং ভবিষ্যতে আর যুক্তরাষ্ট্রে ফিরতে দেবে না।
চলতি বছরের মার্চে ট্রাম্প প্রশাসন ‘সেলফ-ডিপোর্টেশন’ সহজ করতে একটি নতুন অ্যাপ চালু করে, যার নাম দেওয়া হয় ‘সিবিপি হোম’। এটি আগে ‘সিবিপি ওয়ান’ নামে পরিচিত ছিল, যা জো বাইডেন প্রশাসনের সময় অভিবাসীদের আইনগতভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের জন্য ব্যবহৃত হতো।
ডিএইচএস জানিয়েছে, অবৈধভাবে অবস্থানরত একজন অভিবাসীকে গ্রেফতার, আটক ও বহিষ্কার করতে গড়ে প্রায় ১৭ হাজার ডলার খরচ হয়।
গত জানুয়ারিতে ক্ষমতায় ফিরে ডোনাল্ড ট্রাম্প অভিবাসন ইস্যুতে কঠোর অবস্থানের ঘোষণা দেন এবং প্রতি বছর অন্তত ১০ লাখ অভিবাসীকে বহিষ্কারের প্রতিশ্রুতি দেন। তবে এ বছর এখন পর্যন্ত প্রায় ৬ লাখ ২২ হাজার অভিবাসীকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করতে পেরেছে তার প্রশাসন।
কর্তৃপক্ষ জানায়, ২০২৬ সালে আরও কঠোর অভিযান চালানোর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। এ লক্ষ্যে কয়েক বিলিয়ন ডলার নতুন বরাদ্দ, হাজার হাজার নতুন অভিবাসন কর্মকর্তা নিয়োগ, নতুন আটক কেন্দ্র চালু এবং অবৈধ অভিবাসীদের শনাক্তে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদারত্বের পরিকল্পনা রয়েছে।
সূত্র: রয়টার্স
কেএএ/