পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে বিক্ষোভ, আটকানো হলো বাংলাদেশমুখী পণ্যবাহী ট্রাক
পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে বিক্ষোভ করেছে ভারতের হিন্দুত্ববাদী সংগঠন সনাতনী জাতীয়তাবাদী মঞ্চ। এর ফলে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের ঘোজাডাঙ্গা সীমান্ত, শিলিগুড়ির ফুলবাড়ী এবং মালদহের ঘুচিয়া আন্তর্জাতিক সীমান্ত। এসময় বিক্ষোভকারীরা বাংলাদেশমুখী বেশ কয়েকটি পণ্যবাহী ট্রাক আটকে দেয়।
বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) ঘোজাডাঙ্গা আন্তর্জাতিক সীমান্তে জড়ো হন সনাতনী জাতীয়তাবাদী মঞ্চের সদস্যরা। এরপর বাংলাদেশবিরোধী স্লোগান দিতে দিতে ট্রাক টার্মিনাল বসে বিক্ষোভ শুরু করেন তারা।
ঘোজাডাঙ্গা সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে পণ্যবাহী ট্রাক যেতে দেখলেই সেগুলো আটকে দেয় বিক্ষোভকারীরা। এসময় ট্রাকচালকদের সঙ্গে তাদের বাকবিতণ্ডায় জড়াতেও দেখা যায়।
একই চিত্র দেখা যায় শিলিগুড়ি ফুলবাড়ী এবং মালদহের ঘুচিয়া আন্তর্জাতিক সীমান্তে। ভারতের থেকে বাংলাদেশে চাল,ডাল, পেঁয়াজসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রবেশ বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেন তারা।
পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়। এই বিক্ষোভের ফলে সীমান্তে বেশ কিছুক্ষণ বাংলাদেশমুখী ট্রাক চলাচল বন্ধ ছিল।
ঘোজাডাঙা সীমান্তে রাজেন্দ্র সাহা নামে এক আন্দোলনকারী বলেন, বাংলাদেশের নেতারা ভারতবিদ্বেষী মন্তব্য করছেন। তাই আমরা বাংলাদেশে কোনো পণ্য যেতে দেবো না।
