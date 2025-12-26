সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য...
কলকাতায় বাংলাদেশি উপ-দূতাবাসের সামনে ফের বিক্ষোভ
কলকাতায় অবস্থিত বাংলাদেশের উপ-দূতাবাসের সামনে ফের বিক্ষোভের ঘটনা ঘটেছে। সম্প্রতি ময়মনসিংহে দীপু দাশ নামে হিন্দু যুবককে হত্যার প্রতিবাদে শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে এই বিক্ষোভ হয়। এ সময় উপ-দূতাবাস ও আশেপাশের এলাকা কঠোর পুলিশি নিরাপত্তায় ঘিরে রাখা হয়।
সোমালিল্যান্ডকে ‘স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের’ স্বীকৃতি দিলো ইসরায়েল
সোমালিল্যান্ডকে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি ‘স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র’ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে ইসরায়েল। শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর দপ্তর এ ঘোষণা দেয়।
প্রথমবারের মতো পারমাণবিক সাবমেরিনের মালিক উত্তর কোরিয়া
প্রথমবারের মতো তাদের পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিনের ছবি প্রকাশ করেছে উত্তর কোরিয়া। দক্ষিণ কোরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পারমাণবিক সাবমেরিন সহযোগিতার নতুন চুক্তির প্রেক্ষাপটে এ সাবমেরিন তৈরি করছে উত্তর কোরিয়া। এই পদক্ষেপ কোরীয় উপদ্বীপে সামরিক উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে দিতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।
পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনি ব্যক্তির হামলায় ২ ইসরায়েলি নিহত
অধিকৃত ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের এক ফিলিস্তিনি ব্যক্তির ছুরিকাঘাত ও গাড়িচাপায় ইসরায়েলি এক নারী ও এক পুরুষ নিহত হয়েছেন। শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) ঘটনার পর পুলিশ হামলাকারীকে গুলি করে ও পরে হাসপাতালে নিয়ে যায়।
৪০ লাখ লিটার তেলসহ বিদেশি জাহাজ জব্দ করলো ইরান
জ্বালানি পাচারের অভিযোগে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালি থেকে একটি বিদেশি তেলবাহী জাহাজ জব্দ করেছে ইরানের বিপ্লবী গার্ড (আরজিএস) বাহিনীর নৌ ইউনিট। শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) জব্দকৃত জাহাজটির ১৬ জন বিদেশি ক্রু সদস্যকে আটক করেছে ইরানি কর্তৃপক্ষ। তবে তাদের জাতীয়তা কিংবা জাহাজটি কোন দেশের সে বিষয়ে কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।
এক বছরে ইউক্রেনের ৫ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা দখলের দাবি রাশিয়ার
এক বছরে ইউক্রেনের প্রায় ৫ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিজেদের দখলে নেওয়ার দাবি করেছে রাশিয়া। ২০২৫ সালে ইউক্রেনে সামরিক সাফল্য অর্জনের অংশ হিসেবে জোরালোভাবে এই দাবি তুলে ধরলো পুতিনের দেশ। তবে ইউক্রেন বিষয়ক পর্যবেক্ষকরা জানিয়েছেন, উপগ্রহচিত্র ও উন্মুক্ত উৎসের দৃশ্যমান প্রমাণ পুতিনের দাবিকে সমর্থন করে না।
ফিলিস্তিনি খামারে ইসরায়েলি জনতার হামলা, ১৫০ ভেড়া লুট
অধিকৃত পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের ওপর সহিংসতা অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েলের অবৈধ বসতি স্থাপনকারীরা। শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) ভোরে রামাল্লাহ শহরের পূর্বে একটি ফিলিস্তিনি ভেড়ার খামারে হামলা চালিয়ে শ্রমিকদের মারধর এবং প্রায় ১৫০টি ভেড়া লুট করার খবর পাওয়া গেছে।
জুমার নামাজ শেষে সিরিয়ার মসজিদে বিস্ফোরণ, নিহত ৬
সিরিয়ার হোমস প্রদেশের একটি মসজিদে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনায় অন্তত ছয়জন নিহত এবং ২০ জনের বেশি আহত হয়েছেন। ঘটনাস্থলে তদন্ত কাজ শুরু করেছে সিরিয়ার নিরাপত্তাবাহিনী। শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) জুমার নামাজের পরপরই এই হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে দেশটির রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা সিরিয়ান আরব নিউজ এজেন্সি (সানা)।
এসএএইচ