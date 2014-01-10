খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে জাপার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কর্মসূচি স্থগিত

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৪৬ পিএম, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
জাতীয় পার্টির লোগো/ফাইল ছবি

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে সরকার। এ কারণে নিজেদের ৪০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সব কর্মসূচি স্থগিত করেছে জাতীয় পার্টি (জাপা)।

বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) জাপা চেয়ারম্যানের প্রেস সচিব শৌর্য দীপ্ত সূর্য এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, দলের চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ (জিএম) কাদেরের নির্দেশক্রমে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তিনদিন রাষ্ট্রীয় শোক থাকায় আগামীকাল বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) পার্টির ৪০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দেশব্যাপী আয়োজিত সব কর্মসূচি স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে।

বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বুধবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত (৩১ ডিসেম্বর এবং ১ ও ২ জানুয়ারি) তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে সরকার। এছাড়া বুধবার সারাদেশে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়।

এভারকেয়ার হাসপাতালে ৩৭ দিন ধরে চিকিৎসাধীন থাকার পর মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) ভোরে মারা যান বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। গত ২৩ নভেম্বর রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল বেগম খালেদা জিয়াকে। এরপর থেকে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন ছিলেন।

এদিকে বেলা ১১টা ৫০ মিনিটে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে আনা হয়েছে খালেদা জিয়ার মরদেহ। সেখানেই দুপুর ২টায় তার জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। জানাজা শেষে বেগম জিয়াকে স্বামী শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরের পাশে সমাহিত করা হবে।

এর আগে সকালে খালেদা জিয়ার মরদেহ এভারকেয়ার হাসপাতাল থেকে গুলশানের বাসভবনে নেওয়া হয়। প্রাথমিকভাবে কথা ছিল তার মরদেহ প্রথমে গুলশানে তার দীর্ঘদিনের বাসভবন ফিরোজায় নেওয়া হবে। কিন্তু পরে তার মরদেহবাহী গাড়িটি তারেক রহমানের গুলশানের ১৯৬ নম্বর বাসায় নেওয়া হয়।

