  2. লাইফস্টাইল

ঘরেই বানিয়ে নিন বিয়ে বাড়ির চিকেন রোস্ট

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০১:৪৮ পিএম, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
ঘরেই বানিয়ে নিন বিয়ে বাড়ির চিকেন রোস্ট
ছবি: সংগৃহীত

বিয়ে বাড়ির দাওয়াতে ঢুকলেই যে সুগন্ধটা সবার আগে মন কেড়ে নেয়, সেটা নিঃসন্দেহে চিকেন রোস্টের। লালচে ঝকঝকে রং, নরম মাংস আর মসলার ভারসাম্য। এক প্লেট চিকেন রোস্ট মানেই উৎসবের স্বাদ। এমন স্পেশাল স্বাদ পেতে কি সত্যিই বিয়ের নিমন্ত্রণের অপেক্ষা করতে হবে? মোটেই না। ঘরের সাধারণ উপকরণ আর একটু যত্ন থাকলেই খুব সহজে বানিয়ে নেওয়া যায় বিয়ে বাড়ির মতো পারফেক্ট চিকেন রোস্ট। চলুন জেনে নেওয়া যাক কীভাবে ঘরেই তৈরি করবেন সেই চেনা, লোভনীয় স্বাদ।

উপকরণ

  • মুরগির ২টি (৮ পিস)
  • টক দই আধা কাপ
  • পেঁয়াজ বাটা ১ টেবিল চামচ
  • কাঁচা মরিচ বাটা ১ চা চামচ
  • আদা ২ চা চামচ
  • রসুন দেড় চা চামচ
  • ধনিয়া গুঁড়া আধা চা চামচ
  • জিরা গুঁড়া ১ চা চামচ
  • বেরেস্তার জন্য কাটা পেঁয়াজ ১ কাপ
  • কাঁচামরিচ ৫-৬ টি
  • বাদাম বাটা ১ টেবিল চামচ
  • গোল মরিচ গুঁড়া সামান্য
  • আলু বোখরা ২টি
  • জায়ফল ও জয়ত্রী সামান্য
  • দারুচিনি ২-৩ টুকরা
  • সাদা এলাচ ৪টি
  • জর্দার রং সামান্য
  • লবণ স্বাদমতো
  • চিনি ১ চা চামচ
  • ঘি ১ কাপ
  • লেবুর রস ১ চা চামচ
  • কিশমিশ ১ মুঠো

আরও পড়ুন: 

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমে মুরগির টুকরাগুলো পরিষ্কার করে পানি ঝরিয়ে নিন। এরপর মুরগির টুকরাগুলো টক দই, আদা, রসুন, ধনিয়া, জিরা, লেবুর রস ও লবণ দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে ৩০ মিনিট ঢেকে রাখুন।

এবার একটি কড়াইতে তেল গরম করে প্রথমে তাতে পেঁয়াজ দিয়ে বেরেস্তা করে তুলে রেখে দিন। এবার অন্য একটি পাত্রে ঘি গরম করে তাতে মুরগির টুকরাগুলো মাখানো মসলা থেকে ঝেড়ে তুলে অল্প আঁচে হালকা ভেজে নিন। ভাজা হয়ে গেলে এর সঙ্গে পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ বাটা ও বাটিতে থাকা মাখানো মসলাগুলো দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে ঢেকে দিন।

এবার চিনি, আলুবোখারা, কিশমিশ এবং কাঁচা মরিচ বাদে বাকি সব মসলা দিয়ে অল্প আঁচে রান্না করতে হবে। যদি সেদ্ধ না হয় সেক্ষেত্রে ১ কাপ গরম পানি দিতে হবে। মাংস সেদ্ধ হয়ে এলে পেঁয়াজ বেরেস্তা, চিনি, আলু বোখারা, কিশমিশ এবং আস্ত কাঁচা মরিচ দিয়ে আরও কিছুক্ষণ অল্প আঁচে দমে রাখতে হবে। রোস্টের পানি শুকিয়ে তেল উপরে উঠে এলে নামিয়ে নিন। ব্যস তৈরি হয়ে গেলো বিয়ে বাড়ির মজাদার চিকেন রোস্ট।

জেএস/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

ক্ষীরসা পিঠার সহজ রেসিপি

ক্ষীরসা পিঠার সহজ রেসিপি

শীতের সকালে উপভোগ করেন সুস্বাদু নেহারি

শীতের সকালে উপভোগ করেন সুস্বাদু নেহারি

গরুর মাংস দিয়ে আলু ঘাটির রেসিপি

গরুর মাংস দিয়ে আলু ঘাটির রেসিপি

ঘরেই তৈরি করুন রেস্টুরেন্টের মতো চিকেন স্যুপ

ঘরেই তৈরি করুন রেস্টুরেন্টের মতো চিকেন স্যুপ