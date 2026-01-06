ভেনেজুয়েলায় মার্কিন অভিযান
নিরাপত্তা পরিষদে যুক্তরাষ্ট্রের কঠোর বিরোধিতা রাশিয়ার
জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে ভেনেজুয়েলায় মার্কিন সামরিক অভিযানের কঠোর বিরোধিতা এবং নিন্দা জানিয়েছে রাশিয়া। এছাড়া ভেনেজুয়েলার স্থায়ী মিশনের অনুরোধে এই জরুরি বৈঠকে ভেনেজুয়েলার পক্ষে সমর্থন জানিয়েছে চীন।
সোমবার (৫ জানুয়ারি) জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে দেওয়া বক্তব্যে রাশিয়ার স্থায়ী প্রতিনিধি ভাসিলি নেবেনজিয়া বলেন, ওয়াশিংটনের এই পদক্ষেপ বিশ্বকে আবারও আইনহীনতা, শক্তির দাপট ও বিশৃঙ্খলার যুগে ফিরিয়ে নেওয়ার শামিল।
ভেনেজুয়েলা পরিস্থিতি নিয়ে ডাকা জরুরি বৈঠকে নেবেনজিয়া বলেছেন, ভেনেজুয়েলার নেতার ওপর এই হামলা এবং এতে বহু ভেনেজুয়েলা ও কিউবার নাগরিকের মৃত্যুর ঘটনা অনেকের চোখে যুক্তরাষ্ট্রের বলপ্রয়োগ, বিশৃঙ্খলা ও আইনহীন আধিপত্যের যুগে প্রত্যাবর্তনের অশনি সংকেত হয়ে উঠেছে।
তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, কারাকাসে যুক্তরাষ্ট্র যে অপরাধমূলক আগ্রাসন চালিয়েছে, তার কোনো ন্যায্যতা নেই এবং আন্তর্জাতিক আইনের সব বিধি লঙ্ঘন করে সংঘটিত এই সশস্ত্র আগ্রাসনের আমরা দৃঢ় নিন্দা জানাই।
রাশিয়ার এই কূটনীতিক যুক্তরাষ্ট্রকে অবিলম্বে ভেনেজুয়েলার বৈধভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ও তার স্ত্রীকে মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ভেনেজুয়েলার মধ্যে যে-কোনো বিরোধ বা সমস্যা সংলাপের মাধ্যমেই সমাধান করা উচিত।
নেবেনজিয়া অভিযোগ করেছেন, যুক্তরাষ্ট্র প্রকাশ্যেই ভেনেজুয়েলার প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। তার ভাষায়, ওয়াশিংটন যে অভূতপূর্ব ঔদ্ধত্য দেখিয়েছে, তাতে তারা তাদের অপরাধমূলক অভিযানের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভেনেজুয়েলার প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ ও নিজেদের আধিপত্যবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষা লুকানোর চেষ্টাও করেনি।
তিনি সতর্ক করে বলেন, এই ঘটনা জাতিসংঘের সব সদস্য রাষ্ট্র এবং সংস্থাটির ভবিষ্যতের জন্য একটি বড় সতর্কবার্তা। এক্ষেত্রে নীরবতা মানে আন্তর্জাতিক আইনের চলমান লঙ্ঘনকে কার্যত অনুমোদন দেওয়া।আমরা যুক্তরাষ্ট্রকে কোনোভাবেই নিজেকে সর্বোচ্চ বিচারক হিসেবে ঘোষণা করতে দিতে পারি না।
সূত্র : আনাদোলু এজেন্সি
