তুমুল লড়াই করে চট্টগ্রামের কাছে হারলো সিলেট

তুমুল লড়াই করে চট্টগ্রামের কাছে হারলো সিলেট
১৯৯ রানের বিশাল লক্ষ্য। এই লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে দারুন লড়াই করলো সিলেট টাইটান্স। পুরো দলই লড়াই করলো চট্টগ্রাম বোলারদের বিপক্ষে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলো না আর। ২ বল বাকি থাকতে অলআউট হলো তারা। হারলো মাত্র ১৪ রানের ব্যবধানে।
প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৯৮ রান সংগ্রহ করে চট্টগ্রাম রয়্যালস। জবাব দিতে নেমে ১৯.৪ ওভারে ১৮৪ রানে অলআউট হলো সিলেট টাইটান্স। পাকিস্তানি পেসার আমের জামাল ৩৪ রান দিয়ে একাই নেন ৪ উইকেট।
১৯৯ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে সিলেটের কোনো ব্যাটার বড় কোনো স্কোর গড়তে পারেনি। সর্বোচ্চ ৪৬ রান করেন আফিফ হোসেন ধ্রুব। ২৩ রান করেন তৌফিক খান। ২৫ রান করেন খালেদ আহদে এবং ২০ রান করেন ইথান ব্রুকস।
মইন আলি ১১ বল খেলে করেন ১৩ রান। ১৪ বলে ১৮ রান করেন আজমতউল্লাহ ওমরজাই। ১৭ রান করেন মেহেদী হাসান মিরাজ। বেশ কয়েক ম্যাচ টপ অর্ডারে ব্যাট করতে নেমে ব্যর্থ হচ্ছিলেন মেহেদী হাসান মিরাজ। এ কারণে এই ম্যাচে তিনি লেট মিডল অর্ডারে ব্যাট করতে নামেন। কিন্তু এবারও ব্যর্থ হলেন।
চট্টগ্রামের হয়ে আমের জামাল ৪টি, শরিফুল ইসলাম ও তানভির ইসলাম নেন ২টি করে উইকেট। ১টি করে উইকেট নেন আবু হায়দার রনি ও হাসান নওয়াজ।
এ জয়ে আবারও পয়েন্ট টেবিলের শীর্সে উঠলো চট্টগ্রাম রয়্যালস। ৬ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৮। ৫ ম্যাচে রংপুর রাইডার্সের পয়েন্টও ৮। তবে রান রেটে এগিয়ে চট্টগ্রাম। ৬ পয়েন্ট নিয়ে তিনে সিলেট টাইটান্স।
আইএইচএস/