আটলান্টিক থেকে রাশিয়ার পতাকাবাহী জাহাজ আটক করলো যুক্তরাষ্ট্র

আটলান্টিক থেকে রাশিয়ার পতাকাবাহী জাহাজ আটক করলো যুক্তরাষ্ট্র
উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে ভেনেজুয়েলার তেলের সঙ্গে যুক্ত একটি তেলবাহী জাহাজ আটক করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এটি রাশিয়ার পতাকাবাহী জাহাজ।
এর আগে ‘মারিনেরা’ নামের ওই জাহাজটির দিকে বেশ কয়েকটি সামরিক বিমান অগ্রসর হতে দেখা যায়। তাছাড়া রুশ গণমাধ্যমে প্রকাশিত ভিডিওতেও জাহাজটির কাছাকাছি একটি মার্কিন নৌযান দেখা যায়।
বর্তমানে এটি আইসল্যান্ডের প্রায় ২০০ কিলোমিটার (১২০ মাইল) দক্ষিণে অবস্থান করছে এবং সম্প্রতি দিক পরিবর্তন করে এটি।
জাহাজটির বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ এবং ইরানি তেল পরিবহনের অভিযোগ রয়েছে। যদিও অতীতে এটি ভেনেজুয়েলার অপরিশোধিত তেল বহন করেছে, তবে সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে—এই মুহূর্তে জাহাজটি খালি।
এর আগে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, ট্যাঙ্কারটিকে আটলান্টিক পাড়ি দিতে সহায়তার জন্য রাশিয়া একটি সাবমেরিনসহ আরও কিছু নৌযান মোতায়েন করেছিল।
যুক্তরাষ্ট্রের ইউরোপীয় কমান্ড জানিয়েছে, উত্তর আটলান্টিকে এই জাহাজটি জব্দ করা হয়েছে ফেডারেল কোর্টের ওয়ারেন্টের ভিত্তিতে।
সূত্র: বিবিসি
এমএসএম