বিশ্বজুড়ে কিছু শিশু খাদ্যপণ্য প্রত্যাহার করছে নেসলে

প্রকাশিত: ০৬:৪৫ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান নেসলে টক্সিন (বিষাক্ত উপাদান) থাকার আশঙ্কায় তাদের কিছু শিশু ফর্মুলা পণ্য বিশ্বব্যাপী প্রত্যাহার করার ঘোষণা দিয়েছে।

নেসলে জানায়, তাদের এসএমএ ব্র্যান্ডের কিছু ইনফ্যান্ট ফর্মুলা ও ফলো-অন ফর্মুলার নির্দিষ্ট ব্যাচ শিশুদের খাওয়ানোর জন্য নিরাপদ নয়। এসব পণ্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিক্রি হয়েছিল।

প্রতিষ্ঠানটির মতে, সংশ্লিষ্ট ব্যাচগুলোতে সেরিউলাইড নামের একটি ক্ষতিকর টক্সিন থাকতে পারে, যা খেলে বমি ভাব ও বমির মতো খাদ্যজনিত অসুস্থতা হতে পারে।

নেসলে জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত এসব পণ্যের কারণে কেউ অসুস্থ হওয়ার কোনো নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে সতর্কতার অংশ হিসেবে তারা স্বেচ্ছায় এসব পণ্য বাজার থেকে প্রত্যাহার করছে।

নেসলে এক বিবৃতিতে জানায়, শিশুদের নিরাপত্তা ও সুস্থতাই আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। এতে কোনো অভিভাবক, পরিচর্যাকারী বা গ্রাহক উদ্বিগ্ন হলে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

নেসলে নিশ্চিত করেছে, এই প্রত্যাহার প্রক্রিয়া বিশ্বব্যাপী কার্যকর। ইউরোপের ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, ইতালি ও সুইডেনসহ একাধিক দেশে এসব পণ্য বিক্রি হয়েছিল।

তবে নেসলে জোর দিয়ে জানিয়েছে, প্রত্যাহার করা ব্যাচ ছাড়া তাদের অন্যান্য সব পণ্য এবং একই ফর্মুলার অন্যান্য ব্যাচ সম্পূর্ণ নিরাপদ।

নেসলে জানিয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহকদের অর্থ ফেরত দেওয়া হবে। তারা আরও জানায়, সমস্যাটি তাদের এক সরবরাহকারীর দেওয়া একটি উপাদানের কারণে হয়েছে।

ফ্রান্সে নেসলে জানিয়েছে, তারা গুইগোজ ও নিডাল ব্র্যান্ডের কিছু শিশু ফর্মুলা দুধ ‘প্রতিরোধমূলক ও স্বেচ্ছামূলকভাবে’ প্রত্যাহার করছে। জার্মানিতে এসব ফর্মুলা বেবা ও আলফামিনো নামে বিক্রি হয়।

সূত্র: বিবিসি

