বিয়ে করলেন অভিনেতা পার্থ শেখ, পাত্রী কে?

বিয়ে করলেন অভিনেতা পার্থ শেখ, পাত্রী কে?
ছোটপর্দার এই সময়ের ব্যস্ত অভিনেতা পার্থ শেখ বিয়ে করেছেন। পাত্রী সামিহা রহমান। দীর্ঘদিন ধরে তারা দুজনে প্রেমের সম্পর্কে ছিলেন।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) রাতে জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নাট্য নিমার্তা রাফাত মজুমদার রিংকু। তিনি বলেন, আজ বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় রাজধানীর নিকুঞ্জের একটি কনভেনশন সেন্টারে। যেখানে তাদের দুই পরিবারের সদস্য ছাড়াও শোবিজের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পার্থ-সামিহা নানাসময়ে একসঙ্গে ছবিও পোস্ট করতেন। দীর্ঘদিনের সেই প্রেমিকাকে বিয়ে করলেন পার্থ।
মডেলিং ও অভিনয় দিয়ে গত দুই বছরে পার্থ বেশি পরিচিতি পেয়েছেন। নাটকে নিয়মিত অভিনয়ের পাশাপাশি তাকে ওয়েব সিরিজ কারাগারেও দেখা গেছে।
