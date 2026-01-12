সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১২ জানুয়ারি ২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১২ জানুয়ারি ২০২৬
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
বাংলাদেশিদের জন্য আরও কঠিন হলো অস্ট্রেলিয়ার স্টুডেন্ট ভিসা
বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভিসা যাচাই ব্যবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তন এনেছে অস্ট্রেলিয়া। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ, ভারত, নেপালসহ কয়েকটি দক্ষিণ এশীয় দেশকে এখন ‘অ্যাসেসমেন্ট লেভেল থ্রি’ বা ‘সবচেয়ে উচ্চ ঝুঁকির’ দেশ হিসেবে ধরা হচ্ছে।
মিয়ানমারে গণহত্যা/ আন্তর্জাতিক আদালতে সাক্ষ্য দেবেন রোহিঙ্গারা, এটি কেন এত গুরুত্বপূর্ণ?
মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলিমদের বিরুদ্ধে গণহত্যা চালানোর অভিযোগে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে সোমবার (১২ জানুয়ারি) আনুষ্ঠানিকভাবে শুনানি শুরু হয়েছে। শুনানিতে প্রথমবারের মতো সাক্ষ্য দেবেন ভুক্তভোগী রোহিঙ্গারা।
যুক্তরাষ্ট্র ৬৬ সংস্থা থেকে সরে যাওয়ায় বাংলাদেশ কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে?
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জাতিসংঘের বেশ কিছু সংস্থাসহ মোট ৬৬টি আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে তার দেশকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে এর সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে এক ধরনের উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।
ইরানে নিস্তেজ হয়ে পড়ছে বিক্ষোভ, সরকারের পক্ষে বিশাল সমাবেশ
কয়েক সপ্তাহের টানা বিক্ষোভের পর ইরানে সরকারবিরোধী আন্দোলন ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে আসছে। একই সঙ্গে, রাজধানী তেহরানসহ দেশটির বিভিন্ন শহরে সরকারের পক্ষে বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এটি পরিস্থিতি ধীরে ধীরে সরকারের নিয়ন্ত্রণে আসার ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা।
ইরানে ‘অচল’ মাস্কের স্টারলিংকও, তেহরানের নজিরবিহীন পদক্ষেপ
ইরানে চলমান সরকারবিরোধী অস্থিরতার মধ্যে দেশটির কর্তৃপক্ষ প্রথমবারের মতো স্টারলিংক স্যাটেলাইট ইন্টারনেটও কার্যত অচল করে দিয়েছে। সামরিক জ্যামার ব্যবহার করে স্যাটেলাইট সংযোগ বন্ধ করার এই পদক্ষেপকে নজিরবিহীন ও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকেরা।
বিক্ষোভে উত্তাল ইরানে পাঁচ শতাধিক নিহত, অধিকার গোষ্ঠীর দাবি
বিক্ষোভে উত্তাল ইরানে শত শত মানুষ নিহত হয়েছে। একটি অধিকার গোষ্ঠী জানিয়েছে, ইরানে বিক্ষোভ-সহিংসতায় পাঁচ শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছে। এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিক্ষোভকারীদের পক্ষে অবস্থান নিয়ে ইরানে হামলার হুমকি দেওয়ার পর তেহরান মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলোকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।
যুক্তরাষ্ট্র হামলা চালালে পাল্টা জবাব দেওয়ার হুঁশিয়ারি ইরানের
ইরানে যদি যুক্তরাষ্ট্র হামলা চালায় তবে পাল্টা জবাব দেওয়া হবে বলে সতর্ক করেছে ইরান। প্রাণঘাতী সরকারি দমন-পীড়ন উপেক্ষা করেও সেখানে বিক্ষোভ অব্যাহত রেখেছে আন্দোলনকারীরা। বিবিসির যাচাই করা ভিডিও এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্যে দেখা গেছে, বিক্ষোভের বিরুদ্ধে সরকার আরও কঠোর অবস্থানে গিয়েছে।
ভেনেজুয়েলার ‘ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট’ হিসেবে নিজের ছবি পোস্ট ট্রাম্পের
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার নিজস্ব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘ট্রুথ সোশ্যাল’-এ একটি ছবি পোস্ট করেছেন যা নিয়ে রীতিমতো হইচই শুরু হয়েছে। তিনি নিজের একটি ছবি পোস্ট করেছেন। সেখানে ট্রাম্প নিজেকে ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে ভেনেজুয়েলার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
গ্রিনল্যান্ডের মালিকানা আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ: ট্রাম্প
ডেনমার্কের মালিকানাধীন বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপ গ্রিনল্যান্ডের মালিকানা পেতে একের পর লাগামহীন মন্তব্য করে যাচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যে কোনো উপায়ে গ্রিনল্যান্ডের মালিকানা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন তিনি। এ দ্বীপের মালিকানা মার্কিন প্রেসিডেন্টের জন্য মনস্তাত্ত্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
ভারতে পৌঁছালেন তালেবান-নিযুক্ত প্রথম কূটনীতিক, দিল্লি দূতাবাসে তোড়জোড়
আফগানিস্তানে তালেবান ক্ষমতায় ফেরার পর এই প্রথম ভারতে তাদের নিযুক্ত কোনো কূটনীতিক আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন। মুফতি নূর আহমদ নূর এরই মধ্যে দিল্লিতে পৌঁছেছেন এবং শিগগির ভারতের রাজধানীতে অবস্থিত আফগান দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।
কেএএ/