এবার যুদ্ধবিমান কিনতে পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা করছে ইন্দোনেশিয়া

এবার যুদ্ধবিমান কিনতে পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা করছে ইন্দোনেশিয়া
ইন্দোনেশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী পাকিস্তানের বিমান বাহিনীর প্রধানের সঙ্গে ইসলামাবাদে বৈঠক করেছেন। বৈঠকে একটি সম্ভাব্য চুক্তি নিয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে, যার আওতায় জাকার্তাকে যুদ্ধবিমান ও আক্রমণাত্মক ড্রোন সরবরাহ করতে পারে পাকিস্তান। সোমবার (১২ জানুয়ারি) বৈঠকটি সম্পর্কে অবগত তিনজন নিরাপত্তা কর্মকর্তা এ তথ্য জানিয়েছেন।
সূত্রদের একজন জানান, আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমান। এটি পাকিস্তান ও চীনের যৌথভাবে উন্নত করা একটি বহু-ভূমিকা সম্পন্ন যুদ্ধবিমান। পাশাপাশি নজরদারি ও লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম ড্রোন বিক্রির বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।
অন্য দুই সূত্র জানান, আলোচনা অনেকটাই অগ্রসর পর্যায়ে রয়েছে এবং এতে ৪০টির বেশি জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমান অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। তাদের একজন বলেন, ইন্দোনেশিয়া পাকিস্তানের শাহপার ড্রোনেও আগ্রহ প্রকাশ করেছে।
তবে প্রস্তাবিত চুক্তির আওতায় সরবরাহের সময়সূচি বা কত বছরের জন্য চুক্তি হবে—এ বিষয়ে কোনো তথ্য দেননি সূত্রগুলো।
ইন্দোনেশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী উভয়ই ইন্দোনেশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী শাফরি শামসোউদ্দিন এবং পাকিস্তানের বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল জহির আহমেদ বাবর সিধুর বৈঠকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
ইন্দোনেশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রিকো রিকার্দো সিরাইত বলেন, এই বৈঠকে সামগ্রিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতা সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এর মধ্যে কৌশলগত সংলাপ, প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যোগাযোগ জোরদার এবং দীর্ঘমেয়াদে পারস্পরিক লাভজনক বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার সুযোগ নিয়ে কথা হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, আলোচনাগুলো এখনো কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছায়নি।
পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীও এক বিবৃতিতে বৈঠকের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানায়, ইন্দোনেশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছেন। ওই আলোচনায় পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়, পরিবর্তনশীল আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং দ্বিপক্ষীয় প্রতিরক্ষা সহযোগিতা জোরদারের সম্ভাব্য পথ নিয়ে আলোচনা হয়।
এর আগে আরও বেশ কিছু দেশ পাকিস্তানের এই যুদ্ধবিমানটি কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। যার মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে।
সূত্র: রয়টার্স
এমএসএম