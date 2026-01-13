  2. আন্তর্জাতিক

ভারতে ‘বাংলাদেশি’ সন্দেহে ফের মুসলিম যুবকের ওপর হামলা

প্রকাশিত: ০৮:০৩ পিএম, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
ভারতে ‘বাংলাদেশি’ সন্দেহে মুসলিম যুবকের ওপর হামলা/ ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

ভারতে ‘বাংলাদেশি’ সন্দেহে ফের মুসলিম যুবকের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। সম্প্রতি কর্ণাটক রাজ্যের মাঙ্গলুরুতে ওই পরিযায়ী শ্রমিকের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। আহত যুবকের নাম দিলজান আনসারি। তিনি ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা।

পুলিশ জানিয়েছে, আনসারি গত ১৫ বছর ধরে প্রতিবছর প্রায় ছয় মাস করে মাঙ্গলুরুতে গিয়ে শ্রমিকের কাজ করেন।

হামলার ঘটনাটি ঘটে গত ১১ জানুয়ারি সন্ধ্যায়। পুলিশ জানায়, অভিযুক্ত চার ব্যক্তি আনসারির পথ আটকায় এবং তাকে ‘বাংলাদেশি’ বলে অভিযুক্ত করে পরিচয়পত্র দেখাতে বলে। আনসারি নিজেকে ভারতীয় নাগরিক দাবি করলেও অভিযুক্তরা তা অস্বীকার করে এবং তার কাছেই থাকা কিছু বস্তু দিয়ে মাথায় আঘাত করে।

এ সময় এক স্থানীয় নারী এগিয়ে এলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় রক্তাক্ত আনসারিকে দ্রুত স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেওয়া হয়। চিকিৎসা শেষে তিনি নিজের ঘরে ফিরে গেলেও পুলিশে অভিযোগ করেননি।

তবে স্থানীয় নেতারা বিষয়টি পুলিশের নজরে আনেন। মঙ্গলুরু পুলিশ কমিশনার সুধীর কুমার রেড্ডি এক বিবৃতিতে জানান, পুলিশ যাচাই করে নিশ্চিত হয়েছে যে দিলজান আনসারি ভারতীয় নাগরিক।

তিনি বলেন, হামলাকারীদের পরিচয় শনাক্ত করা হয়েছে। তারা হলেন— সাগর, দানুশ, লালু রাথিশ ও মোহন। তারা সবাই কুলুর এলাকার বাসিন্দা। কমিশনার জানান, তাদের অতীত খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং অবিলম্বে গ্রেফতার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

চার অভিযুক্ত বর্তমানে পলাতক। তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অনুযায়ী একাধিক ধারায় মামলা করা হয়েছে।

সূত্র: দ্য হিন্দু
