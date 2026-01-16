নিরাপত্তা পরিষদে যুক্তরাষ্ট্র-ইরানের পাল্টাপাল্টি হুমকি
জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছে, ইরানে চলমান পরিস্থিতি মোকাবিলায় সব ধরনের বিকল্প এখনো খোলা রয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে এ কথা বলেন জাতিসংঘে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মাইক ওয়াল্টজ।
ওয়াল্টজ বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ইরানের সাহসী জনগণের পাশে রয়েছে এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্পষ্ট করে দিয়েছেন, হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করতে সব বিকল্প টেবিলে রয়েছে।
ইরানে চলমান বিক্ষোভ দমনে কঠোর অভিযানে হাজারো মানুষ নিহত হওয়ার খবরের প্রেক্ষাপটে ট্রাম্প একাধিকবার হস্তক্ষেপের হুমকি দিয়েছেন। তবে বৃহস্পতিবার তিনি কিছুটা অপেক্ষা-ও-পর্যবেক্ষণের অবস্থান নেন। ট্রাম্প বলেন, তাকে জানানো হয়েছে যে ইরানে হত্যাকাণ্ডের মাত্রা কমছে এবং বর্তমানে বড় পরিসরে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের কোনো পরিকল্পনা নেই।
নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে ওয়াল্টজ বলেন, হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করতে সব বিকল্প যে খোলা রয়েছে, তা ট্রাম্প স্পষ্ট করে দিয়েছেন।
ইরান যে বিক্ষোভকে বিদেশি ষড়যন্ত্র বলে দাবি করছে, তা নাকচ করে দেন ওয়াল্টজ। তিনি বলেন, বিশ্ববাসীর জানা দরকার, ইরানি শাসনব্যবস্থা এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে দুর্বল। তাই তারা এই মিথ্যা প্রচার করছে। তারা ভয় পেয়েছে—নিজেদের জনগণকেই তারা ভয় পাচ্ছে।
এর জবাবে জাতিসংঘে ইরানের উপ-রাষ্ট্রদূত ঘোলামহোসেইন দারজি বলেন, ইরান কোনো সংঘাত বা উত্তেজনা বাড়াতে চায় না। তবে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার, তথ্য বিকৃতি ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিভ্রান্তিকর প্রচারণা চালানোর অভিযোগ তোলেন।
দারজি বলেন, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যেকোনো আগ্রাসনের জবাব হবে দৃঢ়, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও আইনসম্মত।
এদিকে রাশিয়ার জাতিসংঘ রাষ্ট্রদূত ভাসিলি নেবেনজিয়া অভিযোগ করেন, যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক ডেকেছে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ ও প্রকাশ্য আগ্রাসনকে জাস্টিফাই করার জন্য।
জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস-এর পক্ষ থেকে বক্তব্য পাঠ করে শোনান সংস্থাটির জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা মার্থা পোবে। তিনি বলেন, এই সংবেদনশীল সময়ে সর্বোচ্চ সংযম দেখানো জরুরি। এমন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া থেকে সবাইকে বিরত থাকতে হবে, যা আরও প্রাণহানি বা বৃহত্তর আঞ্চলিক উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে।
সূত্র: রয়টার্স
