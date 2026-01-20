আফগানিস্তানে চাইনিজ রেস্তোরাঁয় বিস্ফোরণ, নিহত ৭

আফগানিস্তানে চাইনিজ রেস্তোরাঁয় বিস্ফোরণ, নিহত ৭
আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে একটি চাইনিজ রেস্তোরাঁয় বিস্ফোরণে সাতজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও অন্তত ১৩ জন। সোমবার (১৯ জানুয়ারি) বিকেলে শহরের কেন্দ্রীয় শাহর-ই-নাও এলাকায় এই ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে জরুরি সেবা ও পুলিশ।
এএফপির এক সাংবাদিক জানান, বিস্ফোরণের পর ঘটনাস্থলে পুলিশ ও অ্যাম্বুলেন্স মোতায়েন করা হয়। এলাকাটি ফুল বিক্রির জন্য পরিচিত।
কাবুল পুলিশের মুখপাত্র খালিদ জাদরান বলেন, ‘চাইনিজ নুডল’ নামে রেস্তোরাঁটিতে বিস্ফোরণটি ঘটে। সেখানে মূলত চীনা মুসলিমদের যাতায়াত ছিল। তার ভাষ্য অনুযায়ী, নিহতদের মধ্যে একজন চীনা মুসলিম এবং ছয়জন আফগান নাগরিক রয়েছেন। বিস্ফোরণটি রেস্তোরাঁর রান্নাঘরের কাছাকাছি ঘটে বলে জানিয়েছেন তিনি। ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত চলছে।
নিকটবর্তী একটি হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা দেওয়া ইতালিভিত্তিক এনজিও ‘ইমার্জেন্সি’ জানিয়েছে, তাদের হাসপাতালে সাতজনকে মৃত অবস্থায় আনা হয় এবং ১৩ জনকে অস্ত্রোপচার বিভাগে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে চারজন নারী ও একজন শিশু রয়েছে বলে এনজিওটির কান্ট্রি ডিরেক্টর দেজান পানিচ জানিয়েছেন।
নিরাপত্তাজনিত কারণে নাম প্রকাশ না করে এক ফুল ব্যবসায়ী বলেন, বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে তিনি বিকট শব্দ শুনতে পান। তার কথায়, ‘এটি ছিল জরুরি পরিস্থিতি। সবাই নিজের জীবন নিয়ে শঙ্কিত ছিল।’ তিনি অন্তত পাঁচজন আহতকে দেখেছেন বলেও জানান।
বিস্ফোরণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওই সড়ক যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়। রেস্তোরাঁর বিপরীত দিকের ভবনের জানালা ভেঙে গেছে বলে এএফপি আলোকচিত্রীর ছবিতে দেখা যায়।
তালেবান কর্তৃপক্ষ দেশে নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছে এবং বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের চেষ্টা করছে। বিদেশি সহায়তা কমে যাওয়ায় রাজস্বের নতুন উৎস খুঁজছে তারা।
২০২১ সালে তালেবান দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর থেকে আফগানিস্তানে চীনা ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের উপস্থিতি বেড়েছে। ২০২২ সালে চীনা অতিথিদের মধ্যে জনপ্রিয় কাবুলের একটি হোটেলে প্রাণঘাতী হামলার দায় স্বীকার করেছিল আইএস।
আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের সঙ্গে চীনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।
সূত্র: এএফপি
