স্বাস্থ্যকর্মীদের আন্দোলনে উত্তাল পশ্চিমবঙ্গ
প্রতি মাসে ন্যূনতম বেতন ১৫ হাজার রুপি এবং বিভিন্ন ভাতাসহ একগুচ্ছ দাবিতে রাজ্যজুড়ে আন্দোলনে নেমেছেন পশ্চিমবঙ্গের অস্থায়ী নারী স্বাস্থ্যকর্মীরা (আশা কর্মী)। বুধবার (২১ জানুয়ারি) তাদের বিক্ষোভে উত্তাল হযে ওঠে স্বাস্থ্য ভবনসহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থান।
কলকাতা সল্টলেকের স্বাস্থ্য ভবনের সামনে বিশাল জমায়েত করেছিলেন আন্দোলনরত স্বাস্থ্যকর্মীরা। তাদের রুখতে বিশাল পুলিশ বাহিনীসহ লোহার ব্যারিকেড বসানো হয় ভবনের সামনে।
তবে আন্দোলনকারীরা সেই ব্যারিকেড ভেঙে স্বাস্থ্য ভবনের দিকে এগোতেই পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে আটক করে পুলিশের গাড়িতে তোলা হয়। পরে স্বাস্থ্য ভবনের সামনের রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তারা।
স্বাস্থ্য ভবন ছাড়াও শিয়ালদা স্টেশন চত্বরেও বিক্ষোভ করেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, উত্তরবঙ্গসহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় থেকে এসে তারা বিক্ষোভ দেখান।
বর্ধমানের বোলপুর ১১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের বড়া চৌমাথায় স্বাস্থ্যকর্মীদের বাস ঘুরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাত রেল স্টেশনে স্বাস্থ্যকর্মীদের বিক্ষোভে যাওয়ার ক্ষেত্রেও পুলিশ বাধা সৃষ্টি করে বলে অভিযোগ।
আন্দোলনকারী স্বাস্থ্যকর্মী নির্মলা জানা বলেন, যতই ধরপাকড় করে করুক, দেখি সরকার কী করে। আমরা এখানেই বসে থাকবো।
স্বাস্থ্যকর্মী উদ্দেশে রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেছেন, আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে কেউ আপনাদের ব্যবহার করতে চাইলে সেই ফাঁদে পা দেবেন না। রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য আপনারা হয়তো তাদের কিছু চাঁদাও দেন বলে শুনেছি। সঠিক জানি না, শুনেছি। কিন্তু কোনো রাজনৈতিক চক্রান্তে পা দেবেন না আপনারা।
ডিডি/কেএএ/