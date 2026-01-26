  2. আন্তর্জাতিক

অবৈধ অনুপ্রবেশের চেষ্টা

যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ২০ মিনিটে ধরা একজন ভারতীয়

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ডেস্ক আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:০৬ পিএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ২০ মিনিটে ধরা একজন ভারতীয়
যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ২০ মিনিটে ধরা একজন ভারতীয়/ ফাইল ছবি: এএফপি

যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ অনুপ্রবেশের চেষ্টা করতে গিয়ে ২০২৫ সালে প্রতি ২০ মিনিটে একজন করে ভারতীয় নাগরিক ধরা পড়েছে মার্কিন নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে। ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর দমননীতির মধ্যেও ভারতীয়দের ‘আমেরিকান ড্রিম’-এর টান যে এখনো অটুট, এই পরিসংখ্যান যেন সেটিই স্পষ্ট করে দিচ্ছে।

মার্কিন কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশনের তথ্যে দেখা যায়, ২০২৫ সালে মোট ২৩ হাজার ৮৩০ ত্রিশ জন ভারতীয়কে যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তে আটক করা হয়েছে। আগের বছর, অর্থাৎ ২০২৪ সালে এই সংখ্যা ছিল ৮৫ হাজার ১১৯। ২০২৪ সালের তুলনায় ভারতীয়দের অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে অনুপ্রবেশ কমলেও ভারত এখনো শীর্ষ উৎস দেশগুলোর একটি।

আটক ব্যক্তিদের বেশির ভাগই একক প্রাপ্তবয়স্ক। তবে অভিভাবকবিহীন শিশুদের একটি ছোট প্রবাহ দেখা যাওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সংস্থাগুলো।

২০২২ সালের জানুয়ারিতে কানাডা থেকে যুক্তরাষ্ট্রে ঢোকার সময় তীব্র ঠান্ডায় জমে মারা যায় গুজরাটের একটি ভারতীয় পরিবারের চার সদস্য। সেই ঘটনার চার বছর পেরোলেও যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত এলাকায় শিশুদের পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়ার ঘটনা থামেনি।

প্রাণের চেয়ে প্রিয় ‘আমেরিকান ড্রিম’

২০২৫ সালের তথ্য একটি স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরছে— ট্রাম্প প্রশাসের কঠোর নজরদারি ও আইন প্রয়োগে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের অবৈধভাবে অনুপ্রবেশের সংখ্যা কমেছে, কিন্তু চেষ্টা থামেনি। হাজারও মানুষের কাছে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসের স্বপ্ন এখনো প্রাণঘাতী ঝুঁকির চেয়েও বড়।

মার্কিন সীমান্ত কর্মকর্তাদের মতে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের নীতিগত পরিবর্তন, বাড়তি নজরদারি এবং ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই)-এর ব্যাপক অভিযানের ফলেই এই পতন দেখা যাচ্ছে। পাচারপথ সংকুচিত হয়েছে, টহল বেড়েছে, শাস্তি কঠোর হয়েছে। কিন্তু তারপরও চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

অবৈধ অভিবাসন পর্যবেক্ষণকারী এক ভারতীয় কর্মকর্তা বলেন, ‘কঠোর মার্কিন নীতি ও আইসিইসহ বিভিন্ন সংস্থার বড় অভিযানে সংখ্যা অনেক কমেছে। কিন্তু ভারতীয়, বিশেষ করে গুজরাটিদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা এখনো রয়েছে, তাই সংখ্যা পুরোপুরি শূন্য হয়নি।’

সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া
কেএএ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।