অতীতের অন্ধকারে জয়া, ‘ওসিডি’র ট্রেলারে চমক

অতীতের অন্ধকারে জয়া, ‘ওসিডি’র ট্রেলারে চমক
বলিউডের ব্যতিক্রমী কাহিনি নিয়ে শিগগির বড়পর্দায় আসছে নতুন সিনেমা ‘ওসিডি’। পরিচালক সৌকর্য ঘোষাল এজন্য একটি মর্মস্পর্শী গল্প এনেছেন, যেখানে শৈশবের তিক্ত অভিজ্ঞতা কীভাবে একজন মানুষের মানসিক অবস্থা ভেঙে দিতে পারে এবং অবসেসিভ কম্পালশন ডিসঅর্ডার বা ‘ওসিডি’তে পরিণত করতে পারে, তা সমান্তরালে ফুটে উঠেছে ট্রেলারে।
ট্রেলারে দেখা যাচ্ছে, অতীতের এক বেদনাদায়ক স্মৃতি কিভাবে জীবনের প্রতিটি অংশে ‘ছায়া’ হয়ে বসে থাকে-যথেষ্ট গভীর মানসিক ক্ষত তৈরি করে। সিনেমায় জয়া আহসান একজন শ্রদ্ধেয় চিকিৎসক শ্বেতা চরিত্রে অভিনয় করেছেন, যার মনে আজও অতীতে ঘটে যাওয়া নির্যাতনের ছায়া টিকেই যায়। এক পর্যায়ে এক রোগীর আচরণ শ্বেতাকে অতীতের স্মৃতির সঙ্গে জোরালোভাবে মুখোমুখি করে দেয়, এবং তার প্রতিক্রিয়া ঘিরে গল্পের রহস্য-থ্রিলার মোড় পাঠকদের মনে জাগায় নতুন উত্তেজনা।
ট্রেলার থেকেই স্পষ্ট, ‘ওসিডি’ শুধু একটি মানসিক রোগের গল্প নয়- এটি শৈশবের ব্যথা, ভুলে যাওয়া এবং প্রতিশোধের অদৃশ্য যন্ত্রণা নিয়ে নির্মিত একটি গভীর মানবিক থ্রিলার।
সিনেমাটি ৬ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পাচ্ছে। এরই মধ্যে কৌতূহল তোলপাড় করেছে এই ট্রেলার। উল্লেখ্য, সিনেমায় জয়ার পাশাপাশি দেখা যাবে টেলিপর্দার জনপ্রিয় ‘ভূতু’ বা আর্শিয়া মুখোপাধ্যায়কে, যিনি বড়পর্দায় অভিষেক করছেন। তার সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করেছেন কৌশিক সেন, অনসূয়া মজুমদার ও কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়সহ একজন অভিনেতা দল, যারা গল্পের আবেগ আর থ্রিলকে আরও দৃঢ় করেছে।
