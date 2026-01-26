  2. বিনোদন

অতীতের অন্ধকারে জয়া, ‘ওসিডি’র ট্রেলারে চমক

বিনোদন ডেস্ক
বিনোদন ডেস্ক বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:০৭ পিএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
অতীতের অন্ধকারে জয়া, ‘ওসিডি’র ট্রেলারে চমক
জয়া আহসান

 

বলিউডের ব্যতিক্রমী কাহিনি নিয়ে শিগগির বড়পর্দায় আসছে নতুন সিনেমা ‘ওসিডি’। পরিচালক সৌকর্য ঘোষাল এজন্য একটি মর্মস্পর্শী গল্প এনেছেন, যেখানে শৈশবের তিক্ত অভিজ্ঞতা কীভাবে একজন মানুষের মানসিক অবস্থা ভেঙে দিতে পারে এবং অবসেসিভ কম্পালশন ডিসঅর্ডার বা ‘ওসিডি’তে পরিণত করতে পারে, তা সমান্তরালে ফুটে উঠেছে ট্রেলারে।

ট্রেলারে দেখা যাচ্ছে, অতীতের এক বেদনাদায়ক স্মৃতি কিভাবে জীবনের প্রতিটি অংশে ‘ছায়া’ হয়ে বসে থাকে-যথেষ্ট গভীর মানসিক ক্ষত তৈরি করে। সিনেমায় জয়া আহসান একজন শ্রদ্ধেয় চিকিৎসক শ্বেতা চরিত্রে অভিনয় করেছেন, যার মনে আজও অতীতে ঘটে যাওয়া নির্যাতনের ছায়া টিকেই যায়। এক পর্যায়ে এক রোগীর আচরণ শ্বেতাকে অতীতের স্মৃতির সঙ্গে জোরালোভাবে মুখোমুখি করে দেয়, এবং তার প্রতিক্রিয়া ঘিরে গল্পের রহস্য-থ্রিলার মোড় পাঠকদের মনে জাগায় নতুন উত্তেজনা।

ট্রেলার থেকেই স্পষ্ট, ‘ওসিডি’ শুধু একটি মানসিক রোগের গল্প নয়- এটি শৈশবের ব্যথা, ভুলে যাওয়া এবং প্রতিশোধের অদৃশ্য যন্ত্রণা নিয়ে নির্মিত একটি গভীর মানবিক থ্রিলার।

আরও পড়ুন:
অ্যাকশন দৃশ্যে বিপদ, ঐশ্বরিয়ার জন্য ছুটেছিলেন অমিতাভ 
সর্বকালের শীর্ষে শাহরুখের ‘জওয়ান’, দেখুন সেরা ১৫ ছবির তালিকা 

সিনেমাটি ৬ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পাচ্ছে। এরই মধ্যে কৌতূহল তোলপাড় করেছে এই ট্রেলার। উল্লেখ্য, সিনেমায় জয়ার পাশাপাশি দেখা যাবে টেলিপর্দার জনপ্রিয় ‘ভূতু’ বা আর্শিয়া মুখোপাধ্যায়কে, যিনি বড়পর্দায় অভিষেক করছেন। তার সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করেছেন কৌশিক সেন, অনসূয়া মজুমদার ও কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়সহ একজন অভিনেতা দল, যারা গল্পের আবেগ আর থ্রিলকে আরও দৃঢ় করেছে।

এমএমএফ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

২৭ বছর পর মিল্টন খন্দকারের গানে আঁখি আলমগীর

২৭ বছর পর মিল্টন খন্দকারের গানে আঁখি আলমগীর

ঢাকার প্রেক্ষাগৃহে চলছে সালমান শাহের তিন সিনেমা

ঢাকার প্রেক্ষাগৃহে চলছে সালমান শাহের তিন সিনেমা

‘চাচার বয়সী’ দুই ব্যক্তি দ্বারা যৌন হেনস্তার শিকার অভিনেত্রী

‘চাচার বয়সী’ দুই ব্যক্তি দ্বারা যৌন হেনস্তার শিকার অভিনেত্রী